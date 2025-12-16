Ông Trump đệ trình đơn kiện BBC, đánh dấu bước leo thang pháp lý chưa từng có

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức đệ trình đơn kiện đối với Đài truyền hình BBC của Anh ngày 15/12, cáo buộc đài này cố ý xuyên tạc phát biểu của ông trong biến cố ngày 6/1/2021 thông qua cuốn phim tài liệu Panorama phát hành năm 2024.

Vụ kiện được nộp tại Tòa án Liên bang địa hạt miền Nam Florida, đánh dấu một bước leo thang pháp lý chưa từng có giữa Tổng thống Mỹ và một cơ quan truyền thông quốc tế.

Đơn kiện dài 46 trang nêu danh BBC cùng BBC Studios Productions là bị đơn, với hai cáo trạng chính: phỉ báng thanh danh cá nhân và vi phạm Luật Thương mại Gian dối và Bất công của bang Florida. Mỗi cáo trạng yêu cầu bồi thường 5 tỷ USD, nâng tổng mức thiệt hại lên 10 tỷ USD.

Vụ việc bắt nguồn từ báo cáo gây chấn động của tờ The Telegraph, dựa trên hồ sơ tố giác nội bộ do Michael Prescott, một cố vấn truyền thông được BBC thuê, thu thập. Hồ sơ cho thấy cuốn phim Panorama đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức báo chí khi cố tình bóp méo nội dung diễn văn của Tổng thống Trump, khiến công chúng tin rằng ông kêu gọi bạo loạn tại Điện Capitol.

Phát ngôn viên nhóm luật sư của Tổng thống Trump khẳng định BBC đã cố ý cắt ghép và chỉnh sửa bài diễn văn ngày 6/1 nhằm tạo ấn tượng sai lệch rằng ông kêu gọi bạo lực, qua đó can thiệp trực tiếp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Theo phía nguyên đơn, BBC đã loại bỏ hoàn toàn lời kêu gọi biểu tình trong ôn hòa của Tổng thống Trump, rồi ghép các phát biểu cách nhau gần một giờ đồng hồ để dựng nên một tường thuật sai sự thật, phục vụ nghị trình chính trị thiên tả lâu nay của đài này.

Nhóm luật sư của ông Trump lập luận rằng việc BBC cho phát sóng cuốn phim sát thời điểm bầu cử là hành vi có tính toán, nhằm gây tổn hại đến thanh danh và giá trị thương hiệu cá nhân của ông, vốn được ước tính lên đến hàng chục tỷ USD.

Đơn kiện nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp mang tên Trump tạo ra hàng trăm triệu USD doanh thu mỗi năm, và việc mô tả sai lệch ông như một kẻ kích động bạo lực đã gây thiệt hại nghiêm trọng, lâu dài cho cả sự nghiệp kinh doanh lẫn cương vị Tổng thống Mỹ của ông.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội tại cả Mỹ và Anh, BBC buộc phải công khai xin lỗi và rút chương trình khỏi các nền tảng của mình.

Tuy nhiên, theo đơn kiện, BBC không thể hiện bất kỳ sự hối lỗi thực chất nào, cũng không đưa ra cải tổ định chế để ngăn chặn các hành vi lạm quyền báo chí trong tương lai. Phía BBC vẫn phủ nhận trách nhiệm pháp lý, cho rằng không có cơ sở cho cáo buộc phỉ báng.

Vụ kiện chống BBC là diễn biến mới nhất trong chuỗi hành động pháp lý của Tổng thống Trump nhằm buộc các cơ quan truyền thông lớn phải chịu trách nhiệm về các hành vi "đưa tin sai sự thật."

Trước đó, nhiều tập đoàn truyền thông và công nghệ đã phải dàn xếp, xin lỗi hoặc cải tổ quy trình biên tập sau khi đối diện với các đòn pháp lý tương tự./.

