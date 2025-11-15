Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ kiện đài truyền hình BBC

Ngày 14/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ kiện đài truyền hình BBC của Anh với số tiền có thể lên tới 5 tỷ USD, sau khi đài này xin lỗi nhưng tuyên bố sẽ không bồi thường thiệt hại do chỉnh sửa bài phát biểu gây hiểu lầm.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ kiện họ với số tiền từ 1-5 tỷ USD, có thể là vào thời điểm nào đó trong tuần tới. Họ thậm chí đã thừa nhận gian lận.”

Trước đó, ông Trump cho biết sẽ kiện BBC với số tiền 1 tỷ USD, khoản tiền khổng lồ chiếm 13% doanh thu hằng năm của đài này. Phần lớn nguồn tài trợ của đài là phí bản quyền do công chúng Anh đóng góp.

Ngày 10/11, các luật sư của ông Trump đã gửi thư cho BBC, cáo buộc đài truyền hình này phỉ báng Tổng thống Mỹ đồng thời đưa ra hạn chót là ngày 14/11 để đài BBC xin lỗi và bồi thường.

Ngày 13/11, Chủ tịch BBC Samir Shah đã gửi một bức thư cá nhân tới Nhà Trắng, bày tỏ rằng ông và BBC "rất tiếc về việc chỉnh sửa bài phát biểu của Tổng thống." Tuy nhiên, BBC cũng nhấn mạnh: "Mặc dù BBC chân thành hối tiếc về cách thức chỉnh sửa video clip, nhưng chúng tôi hoàn toàn không đồng ý rằng có cơ sở để khiếu nại phỉ báng."

Tổng thống Trump dường như quyết tâm không để vấn đề này lắng xuống, dù các Giám đốc Điều hành (CEO) cấp cao của BBC từ chức và ngay cả khi cuộc tranh cãi này đe dọa trở thành căng thẳng trong quan hệ với London.

BBC bị cho là đã chỉnh sửa bài phát biểu của Tổng thống Trump trước những người ủng hộ, tạo ấn tượng sai lệch rằng ông kêu gọi "hành động bạo lực" trước khi một đám đông xông vào Đồi Capitol cách đây hơn 4 năm.

Đoạn phát biểu gây tranh cãi này được phát trong bộ phim tài liệu Panorama, nói về sự kiện ngày 6/1/2021 khi những người ủng hộ ông Trump gây bạo loạn tại Đồi Capitol nhằm lật ngược phán quyết xác nhận ông Trump thất bại trước ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020./.

