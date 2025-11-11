Tổng thống Mỹ dọa kiện đài BBC, yêu cầu bồi thường 1 tỷ USD

Ngày 10/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa kiện đài BBC của Anh, yêu cầu khoản tiền bồi thường lên tới 1 tỷ USD, sau khi đài này lên tiếng xin lỗi vì đã biên tập bài phát biểu gây hiểu lầm rằng ông đã thúc đẩy "hành động bạo lực" trước cuộc tấn công vào Đồi Capitol năm 2021.

Các luật sư của ông Trump đã gửi thư và đặt hạn chót cho đài BBC đến ngày 14/11 phải rút lại toàn bộ bộ phim tài liệu có chứa phần biên tập gây hiểu lầm, đồng thời xin lỗi và "bồi thường thỏa đáng" cho tổng thống "về những thiệt hại đã gây ra."

Thông báo nêu rõ nếu BBC không tuân thủ, "Tổng thống Trump sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực thi các quyền hợp pháp và công bằng của mình... bao gồm cả việc đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại không dưới 1 tỷ USD."

Tổng Giám đốc Tim Davie và Giám đốc điều hành BBC News Deborah Turness đã từ chức vào ngày 9/11 trước làn sóng phản đối dữ dội ngày càng tăng.

Trong một bức thư gửi các nghị sỹ, Chủ tịch BBC Samir Shah cho biết đài thừa nhận rằng đã biên tập bài phát biểu của ông Trump trong bộ phim tài liệu trên, đồng thời cam kết cải cách hoạt động giám sát của đài. Theo BBC, họ sẽ "xem xét" bức thư từ đội ngũ pháp lý của ông Trump.

Bộ phim tài liệu trên nói về sự kiện ngày 6/1/2021, khi những người ủng hộ ông Trump gây bạo loạn tại Đồi Capitol (Mỹ) nhằm lật ngược phán quyết xác nhận ông thất bại trước ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Theo các luật sư của ông Trump, bản biên tập của BBC đã tạo ra ấn tượng "sai lệch" về những gì ông phát biểu trong bài phát biểu bên ngoài Nhà Trắng và khiến “Tổng thống Trump chịu tổn hại nặng nề về tài chính và danh tiếng."

Trong phản ứng của mình, phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh: "BBC phải hành động nhanh chóng để duy trì niềm tin và nhanh chóng khắc phục sai sót."

Quan chức này cho biết thêm rằng Chính phủ Anh đang chuẩn bị xem xét lại điều lệ của đài BBC, trong đó nêu rõ cơ chế quản trị và tài trợ của tập đoàn. Điều lệ hiện tại sẽ hết hạn vào năm 2027.

BBC hiện đang gặp khó khăn về tài chính, đã cắt giảm hàng trăm việc làm. Đầu năm nay, BBC đã xin lỗi vì "những sai sót nghiêm trọng" trong quá trình thực hiện một bộ phim tài liệu khác về xung đột tại Gaza, mà cơ quan giám sát truyền thông của Anh cho là "gây hiểu lầm nghiêm trọng"./.

