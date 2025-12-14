Chính quyền Mỹ kiện nhiều bang từ chối cung cấp dữ liệu cử tri

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố hàng loạt vụ kiện nhằm vào các bang từ chối giao nộp dữ liệu cử tri, đồng thời yêu cầu Hạt Fulton của bang Georgia cung cấp thông tin liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 - một động thái gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Bốn bang đầu tiên chịu sức ép pháp lý từ Bộ Tư pháp là Colorado, Hawaii, Massachusetts và Nevada.

Các bang này bị cáo buộc giữ lại dữ liệu cá nhân về các cử tri đã đăng ký, bao gồm cả thông tin nhạy cảm về tình trạng công dân. Đây là những thông tin mà chính quyền liên bang cho rằng cần thiết để xác minh tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử.

Đặc biệt, giới chức liên bang đang yêu cầu Hạt Fulton - nơi từng là tâm điểm của các cáo buộc gian lận bầu cử sau cuộc bầu cử năm 2020 - cung cấp tất cả các lá phiếu đã sử dụng và các lá phiếu vô hiệu, cuống của tất cả lá phiếu, phong bì có chữ ký và các dữ liệu kỹ thuật số tương ứng từ cuộc bầu cử năm 2020.

Mục đích được nêu ra là để điều tra việc tuân thủ luật pháp liên bang.

Ngoài ra, 14 bang khác cũng đối mặt với các vụ kiện tương tự vì giữ lại dữ liệu cử tri, bao gồm Delaware, Maryland, New Mexico, Rhode Island, Vermont, Washington, California, Maine, Michigan, Minnesota, New York, New Hampshire, Oregon và Pennsylvania.

Như vậy, tổng cộng 18 bang đang chịu áp lực pháp lý từ chính quyền liên bang. Tuy nhiên, các bang bị kiện đều có lập luận pháp lý riêng.

Lãnh đạo các bang này cho biết họ có nghĩa vụ pháp lý phải bảo mật các tài liệu có chứa các thông tin mang tính nhận dạng cá nhân như tên họ, ngày sinh, địa chỉ, số bằng lái xe hoặc số an sinh xã hội. Đây là những thông tin được luật bảo vệ quyền riêng tư nghiêm cấm tiết lộ.

Trong khi đó, lãnh đạo bang Washington và New Mexico cho biết họ đã cung cấp cho chính quyền liên bang dữ liệu đăng ký cử tri công khai, nhưng vẫn bị Bộ Tư pháp đưa vào danh sách có thể bị kiện./.

