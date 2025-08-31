Tổng thống Mỹ yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu

Ngày 30/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp yêu cầu tất cả cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu bầu cử.



Trên mạng xã hội, ông Trump viết rằng: "Giấy tờ tùy thân phải là một phần của mọi lá phiếu. Không có ngoại lệ! Tôi sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp để thực hiện điều đó."

Ông cũng cho biết sẽ không còn hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện, trừ những người bệnh nặng và quân nhân ở xa.



Trong nhiều năm qua, ông Trump liên tục đặt nghi vấn về hệ thống bầu cử Mỹ và vẫn khẳng định thất bại trước ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 là do gian lận trên diện rộng. Tổng thống Mỹ cùng các đồng minh trong đảng Cộng hòa cũng nhiều lần cáo buộc những người không phải công dân Mỹ đi bỏ phiếu, vốn là điều bất hợp pháp và hiếm khi xảy ra.



Ông Trump nhiều lần kêu gọi chấm dứt sử dụng máy bỏ phiếu điện tử, thay bằng phiếu giấy và kiểm phiếu thủ công - một quy trình mà giới chức bầu cử nhận định là tốn thời gian, chi phí và kém chính xác hơn so với máy móc.

Đầu tháng 8 này, ông Trump cam kết sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp nhằm chấm dứt việc sử dụng bỏ phiếu qua đường bưu điện và máy bỏ phiếu trước thềm bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ 2026.

Tuy nhiên, các cuộc bầu cử liên bang được tổ chức ở cấp bang và chưa rõ tổng thống có thẩm quyền hiến định để thực hiện biện pháp này hay không.



Cuộc bầu cử ngày 3/11/2026 sẽ là lần trưng cầu ý dân toàn quốc đầu tiên về chính sách đối nội và đối ngoại của ông Trump kể từ khi trở lại cầm quyền hồi tháng 1 năm nay.

Đảng Dân chủ sẽ tìm cách phá thế kiểm soát của đảng Cộng hòa tại cả Hạ viện và Thượng viện nhằm chặn chương trình nghị sự trong nước của ông Trump./.

