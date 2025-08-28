Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump sa thải Giám đốc CDC sau vài tuần nhậm chức

Ngày 27/8, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã sa thải người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) nước này Susan Monarez.

Thông báo ngày 27/8 của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ trên mạng xã hội X: “Bà Susan Monarez không còn là Giám đốc CDC Mỹ. Chúng tôi cảm ơn bà đã nhiệt tình phục vụ người dân Mỹ." Tuy nhiên, thông báo không đề cập lý do cụ thể.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. khẳng định hoàn toàn tin tưởng đội ngũ của ông ở CDC, những người sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ người dân Mỹ ở trong nước và cả khi ra nước ngoài trước các bệnh truyền nhiễm.

Bà Monarez, sinh năm 1974, từng làm Phó Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y sinh Tiên tiến (BARDA), phụ trách dự án nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ thuật y tế. Bà cũng từng làm việc ở Bộ An ninh Nội địa (DHS) và Văn phòng Chính sách Khoa học và Kỹ thuật tại Nhà Trắng.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn bà Monarez giữ chức Giám đốc CDC ngày 29/7 và bà tuyên thệ nhậm chức hôm 31/7. Trước đó, ngày 24/3, Tổng thống Donald Trump đề cử bà Monarez sau khi rút lại đề cử đầu tiên là cựu Hạ nghị sỹ Cộng hòa bang Florida David Weldon, người từng gây chú ý vì quan điểm về mối liên quan giữa vaccine và chứng tự kỷ.

Theo tờ Washington Post - tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ việc, bà Monarez bị miễn nhiệm do từ chối cam kết ủng hộ những thay đổi trong chính sách tiêm chủng mà Bộ trưởng Kennedy Jr. thúc đẩy.

Ông vốn nổi tiếng với quan điểm hoài nghi vaccine, cho rằng yếu tố môi trường, hoặc tiêm chủng có thể là nguyên nhân làm tăng số người bị chẩn đoán mắc hội chứng tự kỷ ở Mỹ. Các quan chức giấu tên cho biết bà chịu sức ép thôi chức vụ từ chính Bộ trưởng Y tế.

Bộ này chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, Luật sư Mark Zaid, đại diện cho bà Monarez, tuyên bố rằng thân chủ của mình “không từ chức cũng như chưa nhận được thông báo từ Nhà Trắng rằng bà đã bị sa thải."

Sau tin tức về việc bà Monarez thôi nhiệm, ít nhất 4 quan chức cấp cao khác của CDC đã tuyên bố từ chức gồm Giám đốc Y tế CDC Debra Houry, Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Tiêm chủng và Bệnh hô hấp Demetre Daskalakis, Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Bệnh Truyền nhiễm Mới nổi và Động vật (NCDC) Daniel Jernigan và Giám đốc Văn phòng Dữ liệu, Giám sát và Công nghệ Y tế Công cộng của CDC Jennifer Layden./.

