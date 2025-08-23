Mỹ tiếp tục sa thải một số quan chức cấp cao trong quân đội

Ngày 22/8, một số quan chức quốc phòng cấp cao cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) sẽ bị sa thải và đây là trường hợp mới nhất trong nhiều tướng lĩnh hàng đầu bị miễn nhiệm trong năm nay.



Theo nguồn tin trên, Tướng Jeffrey Kruse - lãnh đạo DIA từ đầu năm 2024, sẽ thôi giữ chức Giám đốc DIA. Bộ Quốc phòng cũng sa thải Phó Đô đốc Nancy Lacore - Tư lệnh Lực lượng Dự bị Hải quân, cũng như Chuẩn Đô đốc Milton Sands - Chỉ huy Bộ tư lệnh Đặc nhiệm Hải quân. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu rõ lý do những nhân vật này bị cách chức.



Trong khi đó, truyền thông Mỹ cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth quyết định sa thải Tướng Kruse do "mất tín nhiệm", liên quan đến báo cáo tình báo về kết quả cuộc không kích vào một số cơ sở hạt nhân Iran ngày 21/6 vừa qua.

Trong bản đánh giá, DIA cho rằng cuộc không kích không phá hủy hoàn toàn các cơ sở hạt nhân Iran, mà chỉ khiến chương trình hạt nhân của Tehran chậm lại vài tháng. Đánh giá này trái ngược với tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chiến dịch không kích "xóa sổ" năng lực hạt nhân của Iran.



Nhiều sỹ quan cấp cao trong quân đội Mỹ đã mất chức kể từ đầu năm nay, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Charles Brown.

Một số nhân vật cấp cao khác cũng nằm trong danh sách này như Tư lệnh hải quân và Tư lệnh lực lượng tuần duyên, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia, Phó tham mưu trưởng không quân. Mới đây, Tư lệnh không quân Mỹ David Allvin cũng bất ngờ thông báo kế hoạch nghỉ hưu sớm 2 năm, mà không giải thích lý do.

Cùng ngày 22/8, các nhân viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã khám xét nhà và văn phòng của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton trong khuôn khổ cuộc điều tra xem liệu ông có sở hữu hoặc chia sẻ thông tin mật trái phép hay không.



Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, một số quan chức cho biết các nhân viên FBI đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của ông Bolton ở Montgomery, bang Maryland, sau đó là tại một tòa nhà ở trung tâm Washington, nơi văn phòng của ông Bolton tọa lạc. Ông Bolton không có mặt tại nhà vào thời điểm đó và chưa bị buộc tội.



Phó Tổng thống JD Vance cũng xác nhận rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tiến hành giai đoạn đầu của cuộc điều tra đối với ông John Bolton.



Trong những tháng gần đây, các nhà điều tra liên bang đã mở các cuộc điều tra hình sự nhắm vào một số quan chức cấp cao, bao gồm cả người đứng đầu cơ quan tư pháp New York Letitia James, Thượng nghị sỹ Adam Schiff (đảng Dân chủ, bang California), cựu Giám đốc FBI James B. Comey và cựu giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan./.

