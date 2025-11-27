Đảo chính ở Guinea-Bissau: Quân đội bắt giữ Tổng thống Umaro Sissoco Embalo

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, quân đội Guinea-Bissau ngày 26/11 (giờ địa phương) thông báo đã bắt giữ Tổng thống Umaro Sissoco Embalo và đưa ông tới trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội sau khi lực lượng này tuyên bố giành quyền kiểm soát đất nước.

Một nguồn tin quân sự cho biết thêm Tổng thống Embalo “được đối xử tốt” trong khi bị tạm giữ. Quân đội nước này còn tuyên bố dừng toàn bộ tiến trình bầu cử Tổng thống Guinea-Bissau.

Tổng thống Embalo được đánh giá là ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 23/11 vừa qua. Một sỹ quan quân đội cấp cao xác nhận Tổng thống Embalo bị bắt giữ cùng Tổng tham mưu trưởng quân đội và Bộ trưởng Nội vụ.

Guinea-Bissau lâu nay được xem là một trong những quốc gia có tình hình chính trị bất ổn nhất khu vực Tây Phi, với nhiều lần thay đổi chính quyền bằng cách đảo chính kể từ khi giành độc lập năm 1974. Tổng thống Embalo, lên nắm quyền từ năm 2020, từng thoát khỏi một âm mưu đảo chính vào đầu năm 2022.

Biến động mới tại Guinea-Bissau diễn ra trong bối cảnh khu vực Tây Phi thời gian qua xảy ra nhiều cuộc đảo chính quân sự, làm gia tăng quan ngại về tình hình an ninh và sự ổn định chính trị ở khu vực này.

Trước đó, ngày 26/11, một nhóm sỹ quan quân đội tại Guinea-Bissau tuyên bố đã "kiểm soát hoàn toàn" đất nước, đồng thời đình chỉ tiến trình bầu cử và đóng cửa biên giới "cho đến khi có thông báo tiếp theo."

Nhiều tiếng súng đã vang lên gần dinh tổng thống, nơi làm việc của ủy ban bầu cử và trụ sở Bộ Nội vụ ở thủ đô Bissau khi nhiều nhóm người mặc quân phục chiếm giữ tuyến đường chính dẫn đến các tòa nhà. Các nhân chứng thuật lại nghe thấy tiếng súng trong khoảng 1 tiếng trước, cho đến khoảng 14h00 giờ GMT (khoảng 21h00 theo giờ Việt Nam).

Diễn biến này xảy ra chỉ 3 ngày sau khi quốc gia Tây Phi này tổ chức bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp. Hãng tin Reuters dẫn lời một người phát ngôn của Tổng thống đương nhiệm Umaro Sissoco Embalo cho biết một số tay súng đã tấn công ủy ban bầu cử để ngăn công bố kết quả cuộc bầu cử, cho rằng đây là những người ủng hộ ứng cử viên Fernando Dias, nhưng không cung cấp bằng chứng. Phía ông Dias chưa có phản hồi về thông tin này. Cả ông Embalo và ông Dias đều tuyên bố giành chiến thắng sau vòng một bầu cử./.

