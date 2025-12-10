Kinh tế

Kinh doanh

Ai Cập phát hiện thêm mỏ khí mới tại vùng đồng bằng sông Nile

Bộ Dầu khí và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập cho biết WASCO đang thực hiện các thủ tục kỹ thuật cuối cùng để sớm đưa giếng thăm dò North El-Basant-1 tại khu vực đồng bằng sông Nile vào khai thác.

Hoàng Nhật
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Công ty Dầu khí El Wastani (WASCO) vừa thông báo phát hiện một mỏ khí tự nhiên mới sau khi khoan giếng thăm dò North El-Basant-1 tại khu vực đồng bằng sông Nile, với trữ lượng ước tính ban đầu từ 15-25 tỷ feet khối (425-708 triệu m3) khí tự nhiên.

Bộ Dầu khí và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập cho biết WASCO đang thực hiện các thủ tục kỹ thuật cuối cùng để sớm đưa giếng vào khai thác, với sản lượng dự kiến khoảng 10 triệu feet khối mỗi WASCO là liên doanh giữa Dana Gas (UAE) và Công ty Cổ phần Khí đốt Tự nhiên Ai Cập (EGAS).

Mỏ khí El Basant ban đầu được Dana Gas phát hiện năm 2008 tại khu vực nhượng quyền West El Manzala ở vùng đồng bằng sông Nile.

Dana Gas đang triển khai chương trình đầu tư trị giá 100 triệu USD kéo dài nhiều năm tại Ai Cập, nhằm bổ sung trữ lượng và duy trì sản lượng ổn định lâu dài.

Kế hoạch bao gồm việc khoan 6 giếng thăm dò và 5 giếng khai thác, kỳ vọng nâng tổng trữ lượng khí đốt thu hồi thêm 80 tỷ feet khối (bcf), đồng thời gia tăng giá trị tài sản và kéo dài vòng đời danh mục đầu tư của tập đoàn tại quốc gia này.

Tháng 7 vừa qua, Dana Gas đã bắt đầu khoan giếng thẩm định Begonia-2, giếng đầu tiên ở khu vực nhượng quyền New Manzala, cũng thuộc vùng đồng bằng sông Nile. Giếng này nhằm thăm dò tầng chứa khí Abu Madi, với trữ lượng tiềm năng ước đạt khoảng 9 tỷ feet khối khí tự nhiên./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỏ khí #Khí tự nhiên #Sông Nile Ai Cập
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ký kết cung ứng 1000 xe bus các loại. (Ảnh: Nguyên Lý - Văn Dũng)

Huế: Kim Long Motor xuất khẩu 1.000 xe bus sang Thái Lan

Các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của Kim Long Motor, phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng giao thông và các yêu cầu riêng biệt của khách hàng tại thị trường Thái Lan. Trong đó, các mẫu xe bus điện (EV) 7,5m và 12m là điểm nhấn đáng chú ý với thiết kế hiện đại và hoàn toàn thân thiện môi trường.