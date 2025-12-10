Ngành hàng không lập kỷ lục lợi nhuận bất chấp nhiều sức ép

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo các hãng hàng không toàn cầu sẽ đạt mức lợi nhuận ròng kỷ lục 41 tỷ USD trong năm 2026, bất chấp căng thẳng địa chính trị, chủ nghĩa bảo hộ, biến đổi khí hậu và tâm lý “xấu hổ khi bay” đang lan rộng tại một bộ phận hành khách.

Dự báo này nối tiếp kỷ lục của năm 2025, khi lợi nhuận ngành đạt 39,5 tỷ USD. Doanh thu toàn ngành dự kiến vượt 1.053 tỷ USD trong năm 2026, tăng so với mức 1.008 tỷ USD của năm trước, trong bối cảnh nhu cầu đi lại tiếp tục bùng nổ. IATA ước tính lượng hành khách toàn cầu sẽ tăng 4,4%, đạt hơn 5,2 tỷ lượt, đẩy hệ số sử dụng ghế lên gần 84%.

Ngoài vận chuyển hành khách, hoạt động vận tải hàng hóa cũng phục hồi mạnh, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung. Theo Tổng giám đốc IATA Willie Walsh, thương mại toàn cầu đã thích ứng tốt với xu hướng bảo hộ, giúp sản lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường không tăng 2,4% trong năm 2026, đạt hơn 71,6 triệu tấn.

Tuy nhiên, đằng sau bức tranh lợi nhuận tươi sáng là những thách thức đáng kể. Biên lợi nhuận ròng của ngành sẽ chỉ ở mức 3,9%, không thay đổi so với năm 2025.

IATA cho rằng nguyên nhân chủ yếu nằm ở tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng hàng không, khiến chi phí tăng mạnh. Các nhà sản xuất động cơ - trong đó có Safran (Pháp) và General Electric (Mỹ) - bị chỉ trích vì không thể tăng tốc độ sản xuất theo nhu cầu thị trường.

Việc thiếu máy bay giao mới khiến các hãng hàng không không thể hiện đại hóa đội bay như kế hoạch. IATA ước tính mức thiếu hụt ít nhất 5.300 máy bay, và phải tới giai đoạn 2031-2034 mới có thể cân bằng trở lại giữa nhu cầu và năng lực sản xuất.

Trong khi đó, hơn 5.000 máy bay đang phải nằm chờ vì thiếu linh kiện bảo dưỡng, làm chi phí vận hành tăng mạnh. Tổng thiệt hại do chậm giao hàng, chi phí bảo trì phát sinh và giá động cơ tăng cao được IATA ước tính lên tới 11,1 tỷ USD.

Airbus và Boeing ghi nhận lượng đơn hàng lớn chưa từng có, với hơn 17.000 máy bay trong sổ đặt hàng tính đến cuối năm 2025 – tương đương 60% tổng đội bay đang hoạt động, cao hơn nhiều so với mức 30-40% của các giai đoạn trước.

Sự chậm trễ trong giao máy bay mới cũng cản trở nỗ lực giảm phát thải của ngành hàng không. IATA cho rằng các hãng khó có thể tiếp cận đủ lượng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) để đáp ứng các mục tiêu đặt ra từ Liên minh châu Âu (EU)./.

