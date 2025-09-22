Ngành hàng không Nhật Bản hưởng lợi bất ngờ từ cuộc chiến thuế quan

Sự bùng nổ các chuyến công tác hạng thương gia của giới doanh nghiệp Nhật Bản nhằm đối phó với các rào cản thuế quan mới đang thúc đẩy doanh thu mạnh mẽ cho các hãng hàng không nội địa như Japan Airlines và ANA.

Hoạt động công tác nước ngoài đã tăng mạnh kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu định hình lại trật tự thương mại toàn cầu bằng thuế quan.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Thương mại Quốc tế, số lượng công dân Nhật Bản đến Mỹ bằng thị thực kinh doanh đã tăng 28%, từ 23.490 lượt vào tháng 4/2025 lên 30.035 lượt vào tháng 7/2025.

Theo chuyên gia Eric Zhu từ Bloomberg Intelligence, hoạt động đi nước ngoài của Nhật Bản đang trên đà tăng trưởng, với lượng đặt chỗ cho hạng thương gia và hạng nhất đã tăng đáng kể so với một năm trước đó.

Hãng hàng không Japan Airlines (JAL) cho biết nhu cầu đi công tác đến Bắc Mỹ và châu Âu đang có xu hướng gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt tại Mỹ, các mức thuế cao hơn đã thúc đẩy các nhà sản xuất dịch chuyển sản xuất, từ đó thúc đẩy nhu cầu đi lại của doanh nghiệp.

Tương tự các nước khác, các nhà sản xuất Nhật Bản đang tăng cường đầu tư vào Mỹ và tái đánh giá mọi thứ, từ sản xuất ở nước ngoài đến tìm nguồn cung ứng vật liệu, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực nhất của các hàng rào thuế quan.

Ông Zhu cho biết, tổng nhu cầu đi nước ngoài trong tháng 5/2025 đã phục hồi khoảng 75% so với mức của năm 2019, cho thấy vẫn còn dư địa tăng trưởng thêm. Theo dữ liệu từ Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, tổng số chuyến đi nước ngoài của người dân Nhật Bản đã tăng 14% trong năm nay.

Nhà phân tích Ryota Himeno của JPMorgan nhận định rằng với tác động của thuế quan, các công ty đang xem xét lại chuỗi cung ứng của mình.

Ông cho rằng các nhà sản xuất nói riêng có thể đang phải di chuyển nhiều hơn để gặp gỡ trực tiếp và đàm phán với khách hàng, và đó có lẽ là yếu tố chính đang tác động đến nhu cầu đi nước ngoài.

JAL đã báo cáo lợi nhuận hoạt động quý 1 cao nhất kể từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2012, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của ANA, công ty mẹ của All Nippon Airways, cho biết công ty đã ghi nhận doanh thu từ các chuyến bay quốc tế đạt mức kỷ lục. Cả hai hãng hàng không đều khẳng định nhu cầu đi lại từ Nhật Bản ra nước ngoài là động lực chính.

Theo ước tính của các nhà phân tích, lợi nhuận hoạt động của JAL dự kiến sẽ tăng lên 72,1 tỷ yen (490 triệu USD) trong quý 2, mức cao nhất kể từ năm 2018.

Trong khi đó, sau một quý 2 được dự báo là sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, lợi nhuận hoạt động trong nửa đầu năm tài chính này của ANA được cho là sẽ đạt 62% mục tiêu cả năm.

Đằng sau sự bùng nổ này là một cuộc tái định hình rộng lớn hơn của ngành công nghiệp Nhật Bản. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, từ ngày 1/7 đến ngày 31/8, đã có 54 công ty niêm yết trên chỉ số Topix đề cập đến việc dịch chuyển sản xuất trong các bài thuyết trình với nhà đầu tư.

Một số nhà sản xuất lốp xe của nước này, bao gồm Bridgestone và Toyo Tire, đang mở rộng hoạt động tại Mỹ để bù đắp các chi phí liên quan đến thuế quan và khai thác nhu cầu ở Bắc Mỹ. Honda cũng đang chuyển dây chuyền sản xuất mẫu Civic hybrid sang Mỹ, trong khi Subaru cho biết việc mở rộng công suất tại Mỹ là "không thể tránh khỏi."

Để nắm bắt nhu cầu này, JAL đã nối lại các chuyến bay từ Narita đến Chicago vào tháng 5 và thay thế bằng các máy bay có khoang thương gia lớn hơn cho đường bay từ Haneda đến Los Angeles vào tháng 6. Ông Zhu cho biết cả JAL và ANA đều dự kiến sẽ mở rộng công suất bay quốc tế trong nửa cuối năm nay./.

