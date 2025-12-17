79 điểm cầu trực tiếp lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật

9 giờ ngày 19/12, Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ đồng loạt tổ chức tại 79 điểm cầu trực tuyến và trực tiếp trên cả nước.

Cụ thể, điểm cầu trung tâm đặt ở Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic được tổ chức tại xã Thượng Phúc do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản.

12 các điểm cầu chính đặt tại Lào Cai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Huế, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai và 2 điểm cầu chinh tại Hà Nội gồm Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic được tổ chức tại xã Thượng Phúc và Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên đại bàn thành phố Hà Nội tại phương Phú Thượng đều do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản.

Tại tỉnh Lào Cai: Khởi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng tại phường Lào Cai do Ban quản lý dự án Đường sắt - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.

Tỉnh Bắc Ninh: Khởi công Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ 2 - Giai đoạn 2 tại xã Phù Lãng do Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Đạt Tiến làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh: Khởi công Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn tại Đặc khu Vân Đồn do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Thành phố Huế: Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế tại phường Thuận Hóa do Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ngãi: Khởi công Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất tại xã Vạn Tường do Công ty CP Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất làm chủ đầu tự.

Tỉnh Lâm Đồng: Khánh Thành Dự án đầu tư xây dựng Sân bay Phan Thiết tại Phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng do Quân chủng phòng không không quân làm chủ đầu tư.

Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi công Dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh Niên tại phường Sài Gòn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Tỉnh An Giang: Khởi công Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại Đặc khu Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Thành phố Cần Thơ: Khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến chính Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.

Tỉnh Đồng Nai: Lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành - Giai đoạn 1 tại xã Long Thành do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư.

Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 16/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nêu rõ: Thời gian đến ngày 19/12/2025 còn rất ngắn, để đảm bảo công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện: số 158/CĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2025, số 224/CĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2025 và số 235/CĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2025.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị liên quan chỉ đạo các Chủ đầu tư/Nhà đầu tư chủ động chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật để tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án do cơ quan mình phụ trách theo kịch bản chung do Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng, bảo đảm trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn. Phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Bộ Xây dựng trong quá trình chuẩn bị để buổi Lễ diễn ra thành công.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tiến độ, chất lượng các sự kiện được giao chủ trì tổ chức, bảo đảm tất cả các khâu chuẩn bị tổ chức sự kiện (nhà rạp, bàn ghế, âm thanh, màn hình led, điện lưới…); phối hợp với VNPT, Viettel kết nối đường truyền; Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam/Đài truyền hình địa phương sản xuất phóng sự, cung cấp tín hiệu hình ảnh, âm thanh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và kịch bản, đáp ứng yêu cầu truyền hình trực tuyến và phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia; Cung cấp cho Đài Truyền hình Việt Nam và Ban Tổ chức tư liệu hình ảnh đẹp, video, clip về công trình, dự án để đưa vào chương trình phát sóng, gửi về địa chỉ email: tkbtvtv9@gmail.com chậm nhất trong ngày 17 tháng 12 năm 2025; Chịu trách nhiệm toàn diện đối với các sự kiện do cơ quan, đơn vị mình tổ chức.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị liên quan chủ động lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, có năng lực và kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện để tổ chức thực hiện. Chủ động mời đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan đến tham dự tại các dự án công trình thuộc thẩm quyền.

Về phía Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Đài phát thanh và truyền hình, VNPT, Viettel của tỉnh/thành phố bảo đảm kết nối đường truyền, sản xuất, cung cấp tín hiệu truyền hình trực tiếp và trực tuyến từ các điểm cầu trên địa bàn địa phương (ngoại trừ điểm cầu trung tâm và các điểm cầu chính có giao lưu, phát biểu) với điểm cầu trung tâm.

Các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai các phương án bảo đảm an toàn, an ninh, nguồn điện, thông tin liên lạc, phân luồng tổ chức giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy tại khu vực tổ chức sự kiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án, Nhà đầu tư các công trình, dự án yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện phối hợp với VTV, VNPT, Viettel cung cấp tín hiệu truyền hình đến điểm cầu trung tâm và tiếp nhận, phát hình ảnh chương trình trên màn hình LED tại sự kiện.

Giao một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân nhân tỉnh trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với Ban tổ chức; chịu trách nhiệm toàn diện đối với các sự kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố tổ chức đáp ứng yêu cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến và phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức Chương trình riêng từng điểm cầu của địa phương từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 50 ngày 19/12/2025, gồm: giới thiệu đại biểu, chương trình văn nghệ, báo cáo về công trình, dự án, khen thưởng… ; từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 19/12/2025, tất cả các điểm cầu kết nối vào chương trình chính thức được phát sóng trên VTV.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo chủ trì cùng Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam xây dựng chi tiết kịch bản, chương trình buổi Lễ gửi Bộ Xây dựng, các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty trước 20 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2025 để tổng hợp, thống nhất triển khai tại các điểm cầu.

Chủ trì truyền thông trước, trong và sau sự kiện trên các kênh và hệ sinh thái mạng xã hội của Đài. Chủ trì sản xuất chương trình, đạo diễn, tổ chức chương trình theo kịch bản truyền hình trực tiếp và trực tuyến giữa các điểm cầu, nhận tín hiệu từ VNPT, Viettel và phát sóng trên VTV. Phối hợp VNPT, Viettel, các đài truyền hình địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm sản xuất hình ảnh, ghi hình tại điểm cầu trung tâm và 11 điểm cầu chính. Chịu trách nhiệm tổng duyệt chương trình lên sóng theo kịch bản, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Viettel chịu trách nhiệm về: Hạ tầng đường truyền, đảm bảo nối thông đường truyền trước 20 giờ ngày 16/12/2025; Cung cấp nhân sự phụ trách kỹ thuật tại các điểm cầu (đề nghị gửi danh sách cán bộ phụ trách và số điện thoại cho ban tổ chức); Cung cấp toàn bộ tín hiệu trực tuyến của sự kiện cho VTV sử dụng để phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia; Tổng hợp hình ảnh các điểm cầu và cung cấp tín hiệu phát trên màn hình LED tại các điểm cầu; Ban hành hồ sơ yêu cầu để hướng dẫn các chủ đầu tư, chủ quản dự án triển khai kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm.

Tại điểm cầu trung tâm và 11 điểm cầu chính, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) cử cán bộ của VNPT chịu trách nhiệm kết nối giữa VNPT với ê kíp tổ chức sự kiện (phụ trách âm thanh, màn LED) và ê kíp sản xuất hình ảnh của VTV hoặc đài truyền hình địa phương... đảm bảo truyền hình ảnh, âm thanh từ các điểm cầu tới điểm cầu trung tâm; (2) Cung cấp tín hiệu hình ảnh, âm thanh của chương trình cho đơn vị tổ chức sự kiện chiếu lên màn hình.

Tại các điểm cầu còn lại, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) chịu trách nhiệm kết nối với các đơn vị tổ chức sự kiện, cung cấp đường truyền, thiết bị, camera và nhân sự để kết nối và truyền tín hiệu hình ảnh về điểm cầu trung tâm; Cung cấp tín hiệu hình ảnh, âm thanh của chương trình cho đơn vị tổ chức sự kiện chiếu lên màn hình.

Đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện tại điểm cầu trung tâm theo đúng kế hoạch, kịch bản, yêu cầu. Chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam VTV, VNPT, Viettel và các đơn vị liên quan: Triển khai việc kết nối đường truyền cầu truyền hình trực tiếp, trực tuyến từ các điểm cầu về điểm cầu trung tâm; Kết nối kỹ thuật trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm và các điểm cầu chính; Kết nối đường truyền, ghi hình để cung cấp tín hiệu tại điểm cầu trung tâm đảm bảo yêu cầu trực tuyến và phát sóng.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Công an các địa phương đảm bảo an ninh, an toàn, điều tiết phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra sự kiện.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân xây dựng kế hoạch, thực hiện các chương trình truyền thông trước, trong và sau sự kiện đảm bảo nội dung, hình thức phong phú, ấn tượng, tạo sự lan toả về năng lượng tích cực trong nhân dân để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ Nội vụ chủ trì triển khai công tác khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong các phong trào thi đua: "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc"; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam trong việc xây dựng kịch bản chương trình liên quan đến nội dung khen thưởng.

Công điện cũng giao Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công điện này, kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà để xem xét, chỉ đạo xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.