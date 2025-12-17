Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng trong nước đảo chiều tăng, giao dịch ở mức 156,2 triệu đồng

Sáng nay, giá vàng SJC và vàng nhẫn tăng tới 600.000 đồng mỗi lượng theo giá vàng thế giới, tỷ giá ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh đi lên.

Hạnh Dung
Giá vàng trong nước đảo chiều tăng thêm 600.000 đồng mỗi lượng. (Ảnh: Vietnam+)
Sáng nay (17/12), giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước đảo chiều tăng mạnh, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng tăng 5 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 154,2-156,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý là từ 153,2-156,2 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 16/12.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 152,2-155,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng. Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 151,3-154,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.322 USD/ounce, tăng mạnh tới 33 USD so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 137,5 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 18,7 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.146 đồng/USD, tăng 5 đồng so với ngày 16/12. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.093-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.145-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.123-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.090-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

(Vietnam+)
