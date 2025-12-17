Giá vàng trong nước đảo chiều tăng, giao dịch ở mức 156,2 triệu đồng

Sáng nay (17/12), giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước đảo chiều tăng mạnh, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng tăng 5 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 154,2-156,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý là từ 153,2-156,2 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 16/12.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 152,2-155,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng. Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 151,3-154,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.322 USD/ounce, tăng mạnh tới 33 USD so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 137,5 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 18,7 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.146 đồng/USD, tăng 5 đồng so với ngày 16/12. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.093-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.145-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.123-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.090-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Giá vàng tăng nhẹ trước khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát Giá vàng giao ngay tăng 0,2%, lên mức 4.310,21 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn Mỹ giảm nhẹ 0,1%, xuống còn 4.332,3 USD/ounce.