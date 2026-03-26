Xung đột Trung Đông: Nhật Bản xả dầu dự trữ, Hàn Quốc hạn chế xuất khẩu

Ngày 26/3, Nhật Bản bắt đầu sử dụng dầu từ kho dự trữ quốc gia nhằm giảm thiểu tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông đối với nền kinh tế nước này do lo ngại về nguồn cung ngày càng gia tăng và giá dầu tăng vọt.

Việc giải phóng lượng dầu tương đương với 30 ngày tiêu thụ trong nước nói trên diễn ra sau khi nước này bắt đầu sử dụng lượng dầu dự trữ của khu vực tư nhân tương đương 15 ngày tiêu thụ vào đầu tuần trước.

Theo đó, chính phủ có kế hoạch bán tổng cộng khoảng 8,5 triệu kiloliter dầu từ 11 kho chứa trên khắp cả nước.

Nhật Bản cũng sẽ bắt đầu xả dầu từ các kho dự trữ chung do ba quốc gia Trung Đông nắm giữ tại nước này, trong đó có Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), với lượng dầu đủ dùng trong 5 ngày vào ngày 31/3 để cung cấp cho các nhà bán buôn dầu.

Trước đó, trong cuộc gặp Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), ông Fatih Birol, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã đề nghị cơ quan này chuẩn bị phối hợp xả thêm dầu dự trữ trong trường hợp cuộc khủng hoảng tại Trung Đông kéo dài.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản đưa ra lời kêu gọi trên sau khi 32 quốc gia thành viên của IEA hồi đầu tháng này nhất trí phối hợp giải phóng kỷ lục 400 triệu thùng dầu dự trữ và việc này đã bắt đầu được triển khai.

Nhật Bản hiện phụ thuộc vào hơn 90% lượng dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông, điều khiến nước này rất dễ bị ảnh hưởng khi eo biển Hormuz bị đóng cửa sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng Hai.

Tình trạng gián đoạn hoạt động giao thông tại eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu thô và giá xăng bán lẻ trong nước tăng mạnh.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tung ra khoảng 80 triệu thùng dầu - đợt xả dầu lớn nhất từ trước đến nay.

Lượng dầu này tương đương với 45 ngày tiêu thụ trong nước và gấp 1,8 lần lượng dầu được đưa ra sau trận động đất và sóng thần tàn phá vùng Đông Bắc năm 2011.

Đây cũng là lần thứ 7 Nhật Bản sử dụng đến nguồn dự trữ dầu mỏ kể từ khi hệ thống này được thành lập vào những năm 1970. Tính đến cuối năm 2025, lượng dầu mỏ dự trữ của Nhật Bản tương đương với 254 ngày tiêu thụ trong nước.

Ngoài việc xả dầu dự trữ, Chính phủ Nhật Bản cũng đã nối lại chương trình trợ giá xăng dầu để kiềm chế giá nhiên liệu cho người tiêu dùng. Biện pháp này đã giúp giảm giá xăng bán lẻ trung bình xuống còn 177,7 yen (1,11 USD)/lít từ mức cao kỷ lục 190,8 yen/lít vào tuần trước.

Cùng ngày, tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Tài chính Koo Yun Cheol cho biết nước này sẽ bắt đầu hạn chế xuất khẩu naphtha, một nguyên liệu quan trọng được sử dụng rộng rãi trong ngành hóa dầu và các ngành công nghiệp khác, từ ngày 27/3.

Theo hãng tin Yonhap, động thái này diễn ra sau khi nguồn cung naphtha trong nước ngày càng thiếu hụt do tình hình bất ổn ở Trung Đông.

Hàn Quốc nhập khẩu khoảng 50% lượng naphtha thông qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng ở Trung Đông vốn đã bị đóng cửa phần lớn do xung đột.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng ban hành lệnh cấm tích trữ urê và dung dịch urê, có hiệu lực từ ngày 27/3.

Quy định này áp dụng cho các nhà nhập khẩu, nhà sản xuất và người bán, cấm họ giữ lượng hàng tồn kho vượt quá 150% doanh số bán hàng trung bình hằng tháng trong năm ngoái trong hơn 7 ngày hoặc từ chối bán hàng mà không có lý do chính đáng./.

