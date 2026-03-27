Giá vàng thế giới giảm mạnh, trượt về ngưỡng 4.300 USD mỗi ounce

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 26/3, khi đồng USD tăng và giá dầu đi lên, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khiến thị trường dự báo lãi suất sẽ duy trì ở mức cao. Đồng thời, thị trường cũng đang theo dõi diễn biến liên quan đến khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông.

Kết thúc phiên, giá vàng giao ngay giảm 2,7% xuống còn 4.384,38 USD/ounce, trong khi giá vàng giao kỳ hạn tại Mỹ cũng giảm 3,9% xuống 4.376,3 USD/ounce. Như vậy, kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 28/2 giá vàng đã sụt giảm tổng cộng khoảng 17%.

Đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với người nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo chuyên gia Jim Wyckoff tại Kitco Metals, giá vàng đang chịu áp lực từ lãi suất cao và lo ngại lạm phát. Ông dự báo nếu xung đột kéo dài, giá có thể giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce, trong khi một thỏa thuận ngừng bắn cùng kỳ vọng Mỹ cắt giảm lãi suất có thể đưa giá vàng trở lại gần 5.000 USD/ounce.

Các nhà phân tích của Intesa Sanpaolo cho rằng hoạt động đầu cơ và nhu cầu thanh khoản tăng cao trong những tuần đầu xung đột đã khiến vàng và bạc không còn giữ được vai trò là tài sản an toàn trong ngắn hạn.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng giảm mạnh: bạc giảm 5% xuống 67,71 USD/ounce, bạch kim giảm 4,2% xuống 1.839,67 USD/ounce, và palladium giảm 5% xuống 1.352,82 USD/ounce.

Cùng lúc đó, dữ liệu việc làm ổn định tại Mỹ cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa cần hạ lãi suất sớm.

Tại Việt Nam, lúc 6 giờ 30 phút sáng 27/3, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 168,50-171,52 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

