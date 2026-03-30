Giá dầu Brent vượt 116 USD mỗi thùng trước rủi ro gián đoạn nguồn cung

Sáng 30/3, giá dầu trên thị trường châu Á tăng mạnh sau khi lực lượng Houthi (Yemen) do Iran hậu thuẫn chính thức tham gia vào cuộc xung đột Trung Đông, cùng thời điểm Mỹ điều thêm quân đến khu vực.

Giới đầu tư lo ngại vòng xoáy xung đột lan rộng sẽ đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng hơn.

Ngay khi mở cửa phiên giao dịch, giá dầu Brent Biển Bắc đã tăng hơn 3%, vọt lên mức 116,43 USD/thùng, nối tiếp đà tăng 4,2% của phiên cuối tuần trước 27/3.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 3,1% lên mức 102,77 USD/thùng, sau khi đã ghi nhận mức tăng 5,5% trong phiên trước đó.

Đáng chú ý, dầu Brent đã tăng giá hơn 50% chỉ trong tháng 3/2026 và đang hướng tới mức tăng kỷ lục tính theo tháng.

Sự can dự của lực lượng Houthi đã tạo ra những rủi ro mới, đe dọa trực tiếp đến nguồn cung dầu mỏ. Dù lực lượng Houthi chưa công khai ý định tấn công các tàu hàng qua phía Nam Biển Đỏ và eo biển Bab El-Mandeb, nhưng lực lượng này hoàn toàn có đủ năng lực thực hiện.

Đặc biệt, cảng Yanbu của Saudi Arabia, tuyến xuất khẩu dầu mỏ mang tính "giải nguy" sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, hiện nằm hoàn toàn trong tầm bắn của tên lửa Houthi.

Trước đó, Iran đã siết chặt kiểm soát và gần như phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến huyết mạch nối Vịnh Ba Tư với thị trường toàn cầu, chỉ cho phép một số ít tàu từ Pakistan, Thái Lan và Malaysia đi qua.

Ông Mukesh Sahdev, Giám đốc điều hành công ty phân tích XAnalysts, nhận định việc Houthi đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ và các tuyến xuất khẩu của Saudi Arabia qua Biển Đỏ không chỉ là xung đột cục bộ, mà là hành động triệt hạ con đường sống duy nhất còn lại của nền kinh tế thế giới sau khi eo biển Hormuz đã bị tê liệt.

Tuần trước, Tập đoàn Macquarie dự báo hợp đồng dầu tương lai có thể chạm ngưỡng 200 USD/thùng nếu xung đột kéo dài đến tháng 6/2026 và eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, xác suất xảy ra kịch bản này lên tới 40%./.

Giá dầu ghi nhận tuần tăng giá giữa những âu lo về xung đột Trung Đông Kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2 với các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, giá dầu Brent đã vọt lên 53%, trong khi giá dầu WTI tăng 45%.