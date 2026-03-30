Tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng trong thời gian tới

Số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99,3%), trong đó hay gặp ở nhóm từ 1-5 tuổi, tuổi trẻ đi nhà trẻ và mẫu giáo (chiếm 92,7%).

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, cả nước ghi nhận gần 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (04 ca tử vong) trong gần 03 tháng đầu năm 2026, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.900 trường hợp bệnh). Trong đó riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số mắc cả nước).

Để chủ động và tăng cường công tác phòng chống bệnh Tay chân miệng trong thời gian tới, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung.