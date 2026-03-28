Chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 27/3/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các đồng chí Lý Rotha, Võ Thị Mỹ Trang, Mã Thị Tươi, Trần Quốc Vũ tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại kỳ họp, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Vương Quốc Nam, Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Thị Ngọc Điệp và Trần Chí Hùng tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.