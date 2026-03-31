Lào luôn coi trọng và ưu tiên cao nhất cho việc phát triển quan hệ với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, ngày 31/3, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã thăm và làm việc tại Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đã có các cuộc tiếp kiến đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Bounleua Phandanouvong, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào.

Tại các cuộc gặp, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đã chuyển lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nhân dịp Tết Cổ truyền Bunpimay của Lào.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào đạt được thời gian qua, đặc biệt là thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành phố khóa V; bày tỏ tin tưởng nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X.

Tại cuộc gặp với đồng chí Vilay Lakhamphong, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới đồng chí Vilay Lakhamphong.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết, quan hệ Việt Nam-Lào thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, trong đó quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy; hợp tác quốc phòng-an ninh không ngừng được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục đạt nhiều kết quả thiết thực; hai bên phối hợp hiệu quả trong triển khai các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là thúc đẩy các dự án trọng điểm.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cũng khẳng định Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ Ngoại giao Lào rà soát việc triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao, cam kết giữa các ban, bộ, ngành của hai nước, trong đó tập trung cụ thể hóa các nội hàm “gắn kết chiến lược” trên các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới.

Đồng chí Vilay Lakhamphong chào mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Cường và Đoàn sang thăm, làm việc tại Lào; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Đồng chí Vilay Lakhamphong khẳng định Lào luôn coi trọng và ưu tiên cao nhất cho việc phát triển quan hệ với Việt Nam; đánh giá cao sự hỗ trợ to lớn, chí tình, chí nghĩa mà Việt Nam đã dành cho Lào.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, kết quả các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thời gian qua; duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, trong đó tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác xây dựng Đảng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đồng thời thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực then chốt, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ gắn bó đặc biệt Lào-Việt Nam.

Đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lào đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương Lào-Việt Nam thời gian qua; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về công tác cán bộ, đặc biệt là trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp; qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào Bounleua Phandanouvong (phải) tiếp Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trong cuộc trao đổi với Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào Bounleua Phandanouvong, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu chiến lược cho lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về công tác đối ngoại; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, dự báo tình hình quốc tế, khu vực; phối hợp triển khai hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết, đặc biệt là trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại Đảng.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đối ngoại của hai Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, bảo đảm lợi ích quốc gia-dân tộc của mỗi nước, đồng thời củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đã chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đến đồng chí Thongsavanh Phomvihane vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và Đoàn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đồng chí Thongsavanh Phomvihane trân trọng cảm ơn sự quan tâm và những lời chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là đồng chí Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam triển khai hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Lào-Việt Nam ngày càng phát triển, thiết thực và hiệu quả, góp phần tăng cường và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào ngày càng có hiệu quả, thiết thực trong giai đoạn mới./.

Việt Nam và Lào luôn đồng hành trong mọi giai đoạn lịch sử của hai nước Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã đến chúc mừng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào nhân kỷ niệm 71 năm thành lập Đảng.