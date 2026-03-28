Hành trình 65 năm sát cánh của công an hai nước Việt Nam và Lào

Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào đã tổ chức trọng thể tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào (22/3/1961-22/3/2026) - một dấu mốc lịch sử khẳng định sự gắn kết máu thịt giữa lực lượng Công an hai nước trong suốt hơn sáu thập kỷ qua.

Tham dự buổi lễ về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh; cùng đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.

Về phía Lào có Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào; đồng chí Axang Laoly, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Lào; cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, chiến sỹ và chuyên gia thuộc lực lượng công an hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh nhấn mạnh truyền thống hợp tác và liên minh chiến đấu giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam-Lào được hình thành từ rất sớm, ngày càng được thắt chặt và đi vào chiều sâu, góp phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển cả hai đất nước.

Ngay từ năm 1958, theo đề nghị của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban An ninh Trung ương Lào, đội ngũ chuyên gia Công an Việt Nam đã bắt đầu sang phối hợp và hỗ trợ công tác công an cho phía bạn.

Đến ngày 22/3/1961, Bộ Công an Việt Nam chính thức ra quyết định cử Tổ chuyên gia Công an Việt Nam - do đồng chí Trần Đông, Phó Cục trưởng làm Tổ trưởng - sang căn cứ địa Xamneua, cùng lực lượng Công an Lào nghiên cứu, tham mưu một cách hệ thống, bài bản về công tác công an. Đây chính là cột mốc đánh dấu sự ra đời chính thức của công tác chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào.

Những cán bộ được cử sang đều là những chiến sỹ dày dặn kinh nghiệm, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các đơn vị, địa phương trong cả nước. Họ không chỉ phối hợp tác chiến mà còn trực tiếp biên soạn giáo trình, bồi dưỡng cán bộ giáo viên, triển khai công tác công an xuống tận cấp huyện, cấp bản.

Nhờ đó, lực lượng Công an Lào đã khám phá thành công nhiều vụ án quan trọng, củng cố nội bộ, trấn áp các phần tử phản cách mạng và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Để nâng cao hiệu quả công tác, các chuyên gia Công an Việt Nam đã tự học tiếng Lào, tìm hiểu văn hóa và phong tục bản địa, cùng người dân tăng gia sản xuất và sinh hoạt.

Trong những năm tháng gian khổ đó, không ít đồng chí đã anh dũng hy sinh, nhiều người đã để lại một phần máu thịt trên đất nước Lào mến yêu.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh khẳng định những thành quả và chiến công của các thế hệ chuyên gia đi trước đang được lớp cán bộ hôm nay kế thừa và phát huy. Đồng thời, sự hy sinh cao cả đó cũng là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn cảnh giác, chủ động đấu tranh trước các luận điệu của các thế lực thù địch, phản động nhằm chia rẽ tình đoàn kết Việt Nam-Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào, Thượng tướng Vanthong Kongmany, bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước tinh thần quốc tế vô sản cao cả của các thế hệ chuyên gia Công an Việt Nam - những người đã sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân, rời xa gia đình và quê hương, không ngại khó khăn gian khổ để sát cánh cùng lực lượng Công an nhân dân Lào trong suốt 65 năm qua.

Thượng tướng Vanthong Kongmany nhấn mạnh mọi chiến thắng trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước trước đây cũng như sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày nay đều gắn liền với tình đoàn kết hữu nghị và sự giúp đỡ vô giá của lực lượng chuyên gia Công an nhân dân Việt Nam.

Ông dẫn lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: "Cách mạng Lào không thể tách rời sự giúp đỡ của cách mạng Việt Nam và cách mạng Việt Nam cũng không thể tách rời sự giúp đỡ của cách mạng Lào"; lời Chủ tịch Kaysone Phomvihane: "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, nhưng tình nghĩa Lào và Việt Nam sẽ mãi vững bền hơn núi, hơn sông"; và hình ảnh đẹp đẽ mà Chủ tịch Souphaphanouvong đã dùng để ví von mối tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam: "Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm và ngát hương thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất."

Bộ trưởng Bộ Công an Lào khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao mà lãnh đạo hai nước đã ký kết, không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai Bộ Công an Việt Nam và Lào Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, Việt Nam và Lào càng cần tiếp tục củng cố, vun đắp mối quan hệ gắn bó keo sơn.