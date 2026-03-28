Đà Nẵng: Điều động lực lượng lên biên giới hỗ trợ xây dựng 6 trường liên cấp

Sáng 28/3, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị thông qua phương án điều động lực lượng tham gia xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Hội nghị do Đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì cùng sự tham dự của các thủ trưởng, đại diện các phòng, ban liên quan.

Theo phương án được thông qua, 6 đội công tác gồm cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và lực lượng dân quân tự vệ sẽ được phân công cơ động đến 6 vị trí xây dựng các trường liên cấp tại khu vực biên giới khó khăn của thành phố.

Nhiệm vụ trọng tâm của các đội là phối hợp hỗ trợ các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ và thực hiện những phần việc phù hợp với điều kiện thực tế tại công trường. Lực lượng vũ trang thành phố sẵn sàng tăng cường quân số khi cần thiết nhằm quyết tâm hoàn thành các dự án trước ngày 30/8/2026.

Đại tá Trần Quang Chánh (đứng) Phó Chỉ huy kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng báo cáo phương án điều động tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhấn mạnh, việc điều động lực lượng tham gia xây dựng trường học thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự xung kích của bộ đội cụ Hồ.

Mệnh lệnh điều động quan trọng này nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, nỗ lực xây dựng, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh miền núi, thu hẹp khoảng cách giáo dục và góp phần củng cố thế trận lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết quân dân vững chắc ở khu vực biên giới./.