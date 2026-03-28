Chiều 28/3, tại Sơn La, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội năm 2025, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị do Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Nguyễn Thị Thanh chủ trì.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2025, Hội đã củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan Trung ương Hội tâm huyết, nhiệt tình, có năng lực và có điều kiện đảm đương công việc, đi đôi với hỗ trợ củng cố hội thành viên ở các cấp và phát triển hội viên.

Hội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị và công tác an sinh xã hội, góp phần củng cố, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Về phương hướng và nhiệm vụ năm 2026, Hội đang khẩn trương hoàn thành các bước theo quy trình thành lập lại Hội và tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 ở tất cả các tỉnh, thành sau khi cả nước tiến hành sáp nhập địa giới hành chính.

Hội tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức ở cấp cơ sở theo tình hình cụ thể từng địa phương; chú trọng việc củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo Hội các cấp có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tâm huyết, có năng lực và điều kiện để thực hiện nhiệm vụ; đồng thời quan tâm phát triển hội viên, trong đó lấy lực lượng cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia làm nòng cốt đi đôi với phát triển hội viên từ các lực lượng khác trong các tổ chức, đoàn thể xã hội, nhất là lực lượng trẻ từ Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, các doanh nghiệp, doanh nhân, con, cháu của các cựu quân tình nguyện và cựu chuyên gia đã từng chiến đấu, công tác tại Campuchia.

Hội tiếp tục thực hiện các hoạt động đối ngoại ở tất cả các cấp theo kế hoạch thường xuyên và kế hoạch đột xuất được giao; tăng cường công tác thiện nguyện, xóa đói giảm nghèo, nhất là với người dân vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn; phối hợp với Hội Người Khmer gốc Việt ở Campuchia triển khai hoạt động cộng đồng, hỗ trợ người Khmer gốc Việt làm công tác đối ngoại nhân dân trên đất nước Bạn; hỗ trợ, phối hợp khi các Đoàn của Hội từ Việt Nam sang…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Nguyễn Thị Thanh đánh giá năm 2025, Hội đã khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy giữa nhân dân hai nước và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, góp phần củng cố nhận thức, tình cảm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Các hoạt động giao lưu, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau được triển khai sâu rộng, hiệu quả; nổi bật là Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước; được lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam-Campuchia ghi nhận, đánh giá cao, qua đó khẳng định ý nghĩa chính trị, đối ngoại nhân dân sâu sắc, vai trò cầu nối quan trọng của Hội trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Công tác “Ươm mầm hữu nghị” và giao lưu sinh viên ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu, không chỉ hỗ trợ, đồng hành với lưu học sinh Campuchia mà còn góp phần bồi đắp tình cảm, niềm tin và sự gắn bó giữa thế hệ trẻ hai nước.

Năm 2025, Hội đã nhận đỡ đầu 119 lưu học sinh Campuchia, vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, Trung ương Hội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức thành công Chương trình giao lưu sinh viên quốc tế Việt Nam-Campuchia với chủ đề “Gắn kết hôm nay - Bền vững mai sau.”

Chương trình được các cơ quan, tổ chức và bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, qua đó, góp phần tăng cường tình hữu nghị, nâng cao hiểu biết về lịch sử, văn hóa và quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Công tác an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội được triển khai rộng khắp; các cấp Hội đã vận động được nguồn lực đáng kể hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Công tác tổ chức, xây dựng Hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả…

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, những kết quả đạt được rất đáng trân trọng, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và sự nỗ lực bền bỉ của toàn thể hệ thống Hội từ Trung ương đến địa phương.

Với những thành tích nổi bật trong năm 2025 và cả giai đoạn 2020-2025, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã được Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bình chọn là “Đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025,” được tặng Bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 và Cờ thi đua xuất sắc năm 2025.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị các đại biểu đánh giá toàn diện, thực chất kết quả hoạt động năm 2025; làm rõ những điểm nổi bật, cách làm hiệu quả, đồng thời thẳng thắn chỉ ra hạn chế, khó khăn và vấn đề đặt ra; trên cơ sở đó xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho năm 2026.

Các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi về việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác thông tin, tuyên truyền và hoạt động; các giải pháp tăng cường giáo dục thế hệ trẻ, bồi đắp nhận thức, tình cảm; trách nhiệm gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc; thúc đẩy hợp tác địa phương, nhất là khu vực biên giới, gắn với các chương trình an sinh xã hội thiết thực…

Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, nhấn mạnh yêu cầu kiện toàn mô hình tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội phù hợp với bối cảnh mới, nhằm ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.

Hội nghị nhất trí tiếp tục duy trì, củng cố, đưa các hoạt động trọng tâm, trọng điểm của Hội đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực, nhất là hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục truyền thống; Chương trình Ươm mầm Hữu nghị - giao lưu thanh niên, sinh viên; kết nối hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch; hỗ trợ cộng đồng, hoạt động tri ân, nghĩa tình đồng đội.../.

