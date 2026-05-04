Gần 317.000 lượt người được khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), tính từ 7h ngày 30/4 đến 7h ngày 3/5/2026, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh đã thường trực, khám và cấp cứu cho 316.870 lượt người bệnh; nhập viện điều trị nội trú cho 91.749 trường hợp; làm thủ tục ra viện cho 67.584 người bệnh. Số người bệnh chuyển viện là 6.637 người./.