Khám, cấp cứu hơn 171.000 lượt người bệnh trong những ngày nghỉ lễ

Chiều 2/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết có gần 241.000 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 3.326 ca trong tình trạng nặng, nguy kịch đang được các cơ sở khám, chữa bệnh tích cực theo dõi sát, hồi sức và điều trị tận tình...

Các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 1/5 đến 7 giờ ngày 2/5) đã thực hiện khám, cấp cứu cho 82.797 lượt người bệnh.

Cũng trong 24 giờ qua, tổng số người bệnh nhập viện điều trị nội trú là 29.726 người; tổng số người bệnh khỏi bệnh ra viện là 19.905 người; tổng số người bệnh chuyển viện là 2.196 người.

Tính từ 7 giờ ngày 30/4 đến 7 giờ ngày 2/5, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh đã khám và cấp cứu cho 171.501 lượt người bệnh; nhập viện điều trị nội trú 59.410 người; ra viện 43.351 người; chuyển viện 4.300 người.

Trong thời gian trên, tổng số trường hợp nghi do tai nạn giao thông nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 2.618 người, chuyển viện 563 người.

Tổng số ca tử vong (bao gồm cả tử vong trước viện và tiên lượng tử vong xin về) là 216 người, trong đó tử vong trước viện là 38 người, tử vong tại viện là 47 người, tiên lượng tử vong xin về là 131 người.

Tại thời điểm 7 giờ sáng ngày 2/5, số người bệnh nghi do tai nạn giao thông đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh là 4.605 người, trong đó có 69 ca nặng, nguy kịch đang được tập trung cấp cứu, hồi sức và điều trị tích cực.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận định, trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, mặc dù khối lượng công việc tăng cao, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh đã không quản ngày nghỉ, vượt khó, tận tụy thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông; tập trung cấp cứu, hồi sức, điều trị kịp thời cho người bệnh, đặc biệt là các ca nặng, nguy kịch./.

