Quảng Trị: Hàng chục bệnh nhân nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm

Sáng 1/5, Ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang điều trị cho hàng chục bệnh nhân nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, từ khoảng 6 giờ 30 phút ngày 29/4 đến sáng 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa đã tiếp nhận 46 bệnh nhân có các triệu chứng như sốt cao, đại tiện phân lỏng nhiều lần, nôn mửa, đau bụng quặn từng cơn, mệt mỏi, các dấu hiệu mất nước.

Đa số các bệnh nhân nằm trong độ tuổi từ 11 đến 15 tuổi; bệnh nhân nhỏ tuổi nhất 50 tháng tuổi và bệnh nhân lớn tuổi nhất là 46 tuổi.

Theo thông tin ban đầu từ người nhà bệnh nhân và bệnh nhân cung cấp, các bệnh nhân ăn bánh mỳ được lấy từ tiệm bánh ở thôn Tân Sơn (xã Tân Lập).

Bệnh nhân phần lớn là học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lộc, trú tại các thôn Ra Ty, Pa Xía, Của và một số người dân ở thôn Tân Sơn, Tân Tài (xã Tân Lập).

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa cho biết sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, đơn vị đã tiến hành truyền dịch, bù dịch bằng đường uống, kháng sinh, điều trị tích cực và theo dõi sát. Hiện, sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định, không có bệnh nhân nặng, đa số các bệnh nhân còn sốt cao, đau bụng quặn từng cơn, đại tiện phân lỏng, mệt mỏi.

Theo bà Hồ Thị Thúy Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập, ngay sau khi nhận được thông tin, xã đã triển khai các phương án ứng phó kịp thời như: tổ chức họp khẩn; lãnh đạo xã đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi các bệnh nhân và tìm hiểu sự việc; ban hành công văn chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn khẩn trương vào cuộc, điều tra, xác minh và báo cáo nhanh lên cấp trên…; đồng thời, chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung điều trị bệnh nhân, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đoàn kiểm tra y tế cũng đã tiến hành thu thập mẫu tại các địa điểm nghi ngờ; xác định, khoanh vùng kịp thời; chủ động nắm bắt tình hình thông tin, dư luận trên địa bàn.

Chính quyền địa phương cũng chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, ngành Y tế nhằm bảo đảm an ninh trật tự. Mặt khác, chính quyền địa phương đã phối hợp với các trường học liên quan, đến từng hộ gia đình học sinh có nguy cơ để nắm tình hình, theo dõi rà soát các trường hợp ngộ độc./.

​