Bộ Y tế: Điều tra, truy xuất vụ 25 người ngộ độc trong Trường học ở TP.HCM

Ngày 28/4, ông Chu Quốc Thịnh - Quyền Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho hay đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn khiến nhiều học sinh Trường tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, phường Tân Thuận phải nhập viện.

Cục An toàn Thực phẩm nhận được thông tin từ ngày 25/4 đến ngày 27/4 một số bệnh viện trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận 25 trường hợp có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt… nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học Đặng Thuỳ Trâm.

Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai gấp chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị Sở tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Bên cạnh đó, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm khi tổ chức các hoạt động bếp ăn tập thể trong trường học. Các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại công văn của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể và tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học.

Đặc biệt, các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung truyền thông vào nhóm cơ sở kinh doanh bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố./.

Điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại một trường tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh Sau vụ ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh có liên quan yếu tố dịch tễ.