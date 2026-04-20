Nghệ An: Hỏa tốc tìm người có dấu hiệu ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ Sơn Quỳnh

Sở Y tế Nghệ An cho biết tối 19/4, Sở đã phát đi công văn khẩn yêu cầu người dân từng mua bánh mỳ tại quán Sơn Quỳnh (Diễn Châu) vào ngày 16 và 17/4 cần đến ngay cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Động thái này được đưa ra ngay sau khi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và kiểm soát tình hình để bảo vệ sức khỏe người dân.

Sở Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã Diễn Châu, An Châu, Hải Châu, Đức Châu, Tân Châu chỉ đạo các khối, xóm và hệ thống truyền thanh cơ sở khẩn trương thực hiện tuyên truyền đến người dân đã từng mua, sử dụng bánh mỳ kẹp thịt vào ngày 16, 17/4 tại quán bánh mỳ Sơn Quỳnh (địa chỉ xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu và tại khối 4, xã Diễn Châu) tỉnh Nghệ An chủ động theo dõi sức khỏe.

Người dân khi có dấu hiệu nghi ngờ cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, không tự ý điều trị tại nhà.

Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu huy động tối đa nhân lực, giường bệnh và vật tư y tế để tiếp nhận bệnh nhân. Các ca bệnh nặng phải được hội chẩn kịp thời và chuyển tuyến nếu vượt quá khả năng điều trị.

Đồng thời, bệnh viện có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, sớm truy tìm nguyên nhân.

Song song với việc cứu chữa, Sở đề nghị các xã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn; tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, chú trọng các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh quán ăn bánh mỳ trên địa bàn.

Địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế Nghệ An khẳng định sẽ xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động các cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm và công khai danh tính các đơn vị vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động phòng tránh.

Liên quan đến vụ việc 25 người bị ngộ độc từ ngày 17-18/4 tại Diễn Châu, hiện đã có 2 người xuất viện. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được điều trị. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

