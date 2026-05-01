Khẩn trương điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Quảng Trị

Từ ngày 29/4 đến ngày 1/5, ở xã Tân Lập ghi nhận 64 người nhập viện cấp cứu với các triệu chứng như sốt cao, tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng, nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ…

Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa.

Ngay trong ngày 1/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở xã Tân Lập.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị chỉ đạo tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Các bên liên quan tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo nội dung tại Kế hoạch số 598/KH-BCĐTƯATTP ngày 10/4/2026 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung truyền thông vào nhóm cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm liên quan đến thức ăn đường phố.

Đơn vị chức năng thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 656/BYT-ATTP ngày 1/2/2026 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 848/BYT-ATTP ngày 9/2/2026 của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc thực phẩm; thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn; chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm, đồng thời báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định./.

