Ngày 24/4, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt nam (World Bank) tổ chức Hội thảo giới thiệu bản cập nhật "Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản."

Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc cải thiện sức khỏe bà mẹ thông qua nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và mở rộng các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm tỷ lệ tử vong mẹ.

Trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ, việc chuẩn hóa các hoạt động chuyên môn là vấn đề được đặc biệt chú trọng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra. Để đáp ứng được yêu cầu đó, Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đã được Bộ Y tế ban hành lần đầu tiên vào năm 2001 và đã được cập nhật nhiều lần trong những năm vừa qua.

Đây là hướng dẫn chuyên môn trong thực hành cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, được áp dụng tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả y tế công lập và ngoài công lập, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. Hướng dẫn quốc gia cũng là cơ sở để xây dựng các tài liệu đào tạo, thực hiện công tác giám sát, đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trong năm 2025-2026, với sự hỗ trợ của một số cơ quan trong đó có World Bank, Cục Bà mẹ và Trẻ em đã tiến hành cập nhật, bổ sung các chủ đề của Hướng dẫn quốc gia phiên bản 2016 dựa trên các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và tình hình thực tiễn tại Việt Nam.

Một số nội dung của Hướng dẫn quốc gia mới được cập nhật bao gồm: Chăm sóc trước khi có thai và trước khi sinh, chảy máu sản khoa; Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Lạc nội mạc tử cung; Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí U xơ cơ tử cung. Các nội dung được biên soạn với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về sản phụ khoa trên toàn quốc.

Ông Đinh Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị các Sở Y tế sớm triển khai các nội dung cập nhật của Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại địa phương. Bên cạnh đó, các bệnh viện chỉ đạo tuyến về sản phụ khoa tăng cường công tác đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được phân công, hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai, giảm tỷ lệ tai biến sản khoa, hạ thấp tỷ lệ tử vong mẹ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống của người phụ nữ./.

