Bộ Y tế đôn đốc tiến độ dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Ngày 20/4, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp đôn đốc tiến độ Dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đây là cuộc họp thứ 2 trong vòng 1 tuần qua do Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận chủ trì nhằm lắng nghe, đôn đốc tiến độ dự án công trình Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong đó có nội dung hệ thống về phòng cháy, chữa cháy của 2 dự án này.

Tại cuộc họp, đại diện nhà thầu thiết kế, thi công và giám sát khẳng định đang nỗ lực thực hiện các hạng mục công việc được giao, tuy nhiên các đơn vị cũng báo cáo về những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn thi công, lắp đặt cũng như thanh toán một số hạng mục trong các gói thầu.

Đại diện Ban Quản lý công trình Y tế cũng đã trao đổi, làm rõ hơn một số kiến nghị của các đại biểu về những khó khăn, vướng mắc.

Qua lắng nghe các ý kiến tại cuộc họp, kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đề nghị Ban Quản lý dự án phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính rà soát, bổ sung đầy đủ các nội dung về thực trạng, khó khăn, vướng mắc đã được các đại biểu nêu tại cuộc họp.

Về công tác phòng cháy, chữa cháy, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh nguyên tắc các nhà thầu phải tập trung triển khai thực hiện trên cơ sở quy định hiện hành và tinh thần của các nghị quyết của Chính phủ. Do đây là hạng mục không thể tách rời khỏi hệ thống đã thi công, việc tổ chức đấu thầu riêng lẻ sẽ khó bảo đảm tiến độ. Vì vậy, các nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án các công trình y tế để tiếp tục triển khai thi công, đồng thời linh hoạt trong tổ chức thực hiện, có thể tách hoặc gộp một số hạng mục như phần mái để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện dự toán và ký kết phụ lục hợp đồng.

Đối với các giải pháp kỹ thuật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, Ban Quản lý dự án tiếp tục làm việc với các cơ quan chuyên môn (Cục C07- Bộ Công an); Bộ Xây dựng để thống nhất phương án xử lý phù hợp, trong đó xác định rõ các hạng mục cần xây dựng bổ sung, các giải pháp khống chế cháy sớm hoặc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài theo đúng quy trình...

Về cơ chế thanh toán Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay đồng ý chủ trương tạm thanh toán 90% giá trị đối với một số gói thầu nhằm tạo nguồn lực cho các nhà thầu tiếp tục thi công. Đối với các gói thầu chưa được phê duyệt dự toán, Bộ Y tế sẽ tổng hợp, báo cáo để đề xuất cơ chế phù hợp trình Chính phủ xem xét. Riêng các hạng mục phát sinh liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, việc tạm ứng có thể ở mức cao hơn trong khung thẩm quyền nhằm bảo đảm tiến độ triển khai.

Thứ trưởng Lê Đức Luận cũng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường phối hợp trong hoàn thiện hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh toán, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Trước những khó khăn trong công tác thanh toán thời gian qua, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan để đề xuất cơ chế xử lý phù hợp, đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi các đề xuất cần thiết để tổng hợp báo cáo trong ngày, tránh chậm trễ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các bên liên quan chủ động phối hợp, nếu phát sinh vướng mắc cần kịp thời báo cáo bằng văn bản để Bộ Y tế chỉ đạo giải quyết./.

