Bộ Y tế yêu cầu rà soát, ngừng sử dụng toàn quốc sản phẩm ăn dặm HiPP

Tối 19/4, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) phát đi cảnh báo khẩn liên quan đến sản phẩm ăn dặm HiPP sau khi cơ quan chức năng Áo thông báo thu hồi do nghi ngờ sản phẩm có chứa thuốc chuột. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, ngừng sử dụng, thu hồi nếu sản phẩm lưu hành tại Việt Nam.

Cục An toàn Thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương về việc cảnh báo sản phẩm thực phẩm ăn dặm HiPP.

Theo Cục An toàn Thực phẩm, ngày 19/4, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo thông báo về việc Công ty HiPP - nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức-Thụy Sĩ và chuỗi siêu thị SPAR thu hồi toàn bộ sản phẩm hỗn hợp cà rốt và khoai tây (HiPP Vegetable Carrot with Potato) loại hũ 190 gram tại 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo do nghi ngờ sản phẩm này có chứa thuốc chuột.

Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm hũ ăn dặm HiPP; Cùng đó, làm việc với công ty công bố sản phẩm hũ ăn dặm HiPP (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Các đơn vị có liên quan đồng thời tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm hũ ăn dặm HiPP nêu trên và báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 27/4/2026.

Tối cùng ngày, Cục An toàn Thực phẩm cũng cho biết đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.

Theo đó, để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sản phẩm nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có)./.

Hãng HiPP thu hồi sản phẩm cho trẻ em tại Áo do nguy cơ sức khỏe Thông báo của HiPP nêu rõ hãng này đang thu hồi "toàn bộ dòng sản phẩm thực phẩm trẻ em dạng hũ bán tại SPAR Áo" do “khả năng một chất nguy hiểm đã bị đưa vào sản phẩm HiPP Cà rốt/Khoai tây-190 gram."