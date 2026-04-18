Hãng HiPP thu hồi sản phẩm cho trẻ em tại Áo do nguy cơ sức khỏe

Hãng thực phẩm hữu cơ cao cấp HiPP (Đức) ngày 18/4 thông báo thu hồi khẩn cấp một dòng sản phẩm đang lưu hành tại Áo do nghi vấn có thể chứa chất độc hại, gây nguy hiểm tới tính mạng người dùng.

Thông báo của HiPP nêu rõ hãng này đang thu hồi "toàn bộ dòng sản phẩm thực phẩm trẻ em dạng hũ bán tại SPAR Áo" do “khả năng một chất nguy hiểm đã bị đưa vào sản phẩm HiPP Cà rốt/Khoai tây-190 gram."

Nhà sản xuất kêu gọi khách hàng tuyệt đối không sử dụng sản phẩm nghi vấn do điều này “có thể gây tử vong."

Các hũ cần thu hồi có thể được nhận diện qua nhãn trắng với vòng tròn đỏ ở đáy lọ. Người tiêu dùng được khuyến nghị mang trả lại sản phẩm tại nơi đã mua.

Hiện cơ quan chức năng từ chối cung cấp thêm chi tiết về vụ việc này, bao gồm cả bản chất của chất độc được đề cập, cũng như nguyên nhân dẫn đến cuộc điều tra.

Theo Cơ quan an toàn thực phẩm Áo (AGES), vụ việc trên xảy ra chỉ hai tháng sau khi tập đoàn thực phẩm Danone (Pháp) thu hồi hơn 120 lô sữa công thức dành cho trẻ em tại Áo và Đức./.

