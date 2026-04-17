WHO: Tiêm chủng cứu sống 20 triệu trẻ em châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (Gavi) công bố số liệu cho thấy tiêm chủng đã giúp ngăn chặn khoảng 20 triệu ca tử vong do bệnh sởi tại châu Phi trong giai đoạn 2000-2024.

Theo báo cáo công bố ngày 16/4, hơn 500 triệu trẻ em châu Phi đã được bảo vệ thông qua các chương trình tiêm chủng thường xuyên trong hơn 2 thập kỷ qua.

Tổng Giám đốc Gavi, bà Sania Nishtar, nhấn mạnh kết quả này cho thấy hiệu quả to lớn của vaccine khi tiêm chủng được coi là chính sách ưu tiên.

Báo cáo cho biết việc tiêm liều vaccine sởi thứ hai tại 44 quốc gia châu Phi đã giúp nâng tỷ lệ bao phủ từ 5% lên 55% trong giai đoạn 2000-2024. Khoảng 622 triệu liều vaccine đã được cấp cho các chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn, góp phần giảm 50% số ca tử vong và 40% tỷ lệ mắc bệnh sởi.

Tuy nhiên, Giám đốc khu vực châu Phi của WHO, ông Mohamed Janabi, cảnh báo tiến bộ đạt được vẫn chưa đồng đều giữa các quốc gia và các nước cần tăng cường tiêm chủng thường xuyên nhằm hướng tới mục tiêu đạt tỷ lệ bao phủ 90% vào năm 2030.

Cũng theo WHO và Gavi, những thách thức như bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế, gia tăng dân số, hệ thống y tế yếu, cùng tác động của biến đổi khí hậu và khủng hoảng nhân đạo đang cản trở tiến trình xóa bỏ bệnh sởi ở châu Phi.

Các tổ chức quốc tế kêu gọi tiếp tục duy trì đầu tư và cam kết chính trị để xây dựng hệ thống tiêm chủng bền vững tại các quốc gia ở châu lục này./.

