Sudan: UAV tấn công khiến ít nhất 28 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, ít nhất 28 người đã thiệt mạng và 29 nạn nhân khác bị thương trong 2 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào 2 thị trấn ở miền Trung và miền Tây Sudan trong ngày 25/3 (theo giờ địa phương).

Các nguồn tin ngày 26/3 cho biết 1 UAV đã tấn công khu chợ chính tại thị trấn Saraf Omra thuộc bang North Darfur, đồng thời đánh trúng 2 địa điểm khác, khiến 22 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự cáo buộc Quân đội Sudan (SAF) thực hiện cuộc không kích này, cho rằng đây là một phần của “các hoạt động tấn công có hệ thống nhằm vào dân thường.”

Trong một vụ tấn công khác tại thị trấn Al-Rahad thuộc bang North Kordofan, các nhân chứng cho biết chiếc UAV nhằm vào xe chở khách dân sự đang trên đường tới thị trấn Um Rawaba, khiến 6 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Theo số liệu của Liên hợp quốc công bố hôm 25/3, tính đến ngày 15/3 đã có hơn 500 dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng UAV ở Sudan, phần lớn xảy ra tại khu vực Kordofan.

Liên hợp quốc cảnh báo tình trạng gia tăng sử dụng loại vũ khí này đang khiến thương vong đối với dân thường ngày càng nghiêm trọng.

SAF và RSF đã giao tranh kể từ tháng 4/2023. Cuộc chiến làm hàng chục nghìn người thiệt mạng và buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán trong lãnh thổ Sudan hoặc sang các quốc gia láng giềng.

Ông Pekka Haavisto, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Sudan, mới đây đã kêu gọi các bên tham chiến ở nước này ưu tiên đối thoại và hạ nhiệt căng thẳng như những bước quan trọng hướng tới thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn.

Đặc phái viên Haavisto khẳng định Liên hợp quốc vẫn duy trì cam kết phối hợp với tất cả các bên liên quan để chấm dứt giao tranh tại Sudan và mở đường cho nền hòa bình bền vững thông qua đối thoại toàn diện và thực chất./.

Sudan: Tấn công bằng UAV vào bệnh viện, hơn 60 người thiệt mạng Một vụ tấn công bằng UAV nhằm vào Bệnh viện Al-Daein tại bang East Darfur, miền Tây Sudan, đã làm hơn 60 người, trong đó có 12 trẻ em, thiệt mạng và 113 người khác bị thương.