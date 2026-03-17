Tấn công tự sát ở Nigeria khiến hơn 130 người thương vong

Tối 16/3 đã xảy ra nhiều vụ nổ do đánh bom tự sát làm rung chuyển thành phố Maiduguri ở Đông Bắc Nigeria, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 108 người bị thương ở các mức độ khác nhau.

Theo cảnh sát nước này, đã có 3 vụ nổ xảy ra tại khu chợ chính của thành phố, cổng Bệnh viện Đại học Maiduguri và khu vực xung quanh cầu vượt Bưu điện thành phố.

Những kẻ đánh bom tự sát đã kích hoạt các thiết bị nổ tự chế và hiện cảnh sát không phát hiện thấy có các chất nổ khác ở khu vực xung quanh hiện trường.

Đến sáng 17/3, tình hình ở các khu vực bị ảnh hưởng đã được khôi phục hoàn toàn. Lực lượng an ninh đã được tăng cường hiện diện và giám sát chặt chẽ trên khắp thành phố Maiduguri và các vùng phụ cận để ngăn chặn tái diễn các vụ việc tương tự.

Thống đốc bang Borno, Babagana Zulum, nhận định các vụ tấn công này có liên quan đến hoạt động quân sự trong rừng Sambisa, một cứ điểm nổi tiếng của các nhóm vũ trang.

Trước đó, một căn cứ quân sự cũng đã bị tấn công đêm 15/3 và một đền thờ Hồi giáo bị đánh bom hồi tháng 12/2025.

Làn sóng tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng Boko Haram và nhóm tay súng Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (ISWAP) đang đẩy mạnh hoạt động ở Đông Bắc Nigeria./.

