Mỹ chấm dứt viện trợ nhân đạo cho 7 quốc gia châu Phi

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hủy bỏ toàn bộ chương trình viện trợ nhân đạo cho 7 quốc gia châu Phi, bao gồm Burkina Faso, Cameroon, Malawi, Mali, Niger, Somalia và Zimbabwe. Đây được các quan chức Mỹ mô tả là một "lộ trình rút lui có trách nhiệm".



Khác với các đợt cắt giảm trước đây đối với Afghanistan và Yemen - khi chính quyền Mỹ viện dẫn nguy cơ nguồn viện trợ bị các tổ chức khủng bố lợi dụng - lần này lý do được đưa ra là "không có mối liên quan đủ mạnh giữa hoạt động cứu trợ nhân đạo và lợi ích quốc gia của Mỹ."



Ngoài ra, 9 quốc gia khác, trong đó có Ethiopia, Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo, sẽ tiếp tục nhận được viện trợ theo cơ chế mới được xây dựng lại với Liên hợp quốc.



Theo thông tin từ Liên hợp quốc, tại 7 quốc gia bị chấm dứt hoàn toàn viện trợ của Mỹ, có ít nhất 6,2 triệu người đang rơi vào tình trạng "cực kỳ nghiêm trọng hoặc thảm khốc".

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang "chuyển đổi các chương trình viện trợ một cách có trách nhiệm sang các cơ chế mới."

Tuy nhiên, nhiều tổ chức cứu trợ bày tỏ lo ngại việc nguồn tài chính thay thế hiện vẫn chưa rõ ràng, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn hỗ trợ đối với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương ở châu Phi./.

