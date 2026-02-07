Đoàn xe của Liên hợp quốc bị tấn công ở Sudan, nhiều người thương vong

Ngày 6/2, Liên hợp quốc cho biết một đoàn xe của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại bang Bắc Kordofan, miền Trung Sudan.

Trong tuyên bố cùng ngày, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Sudan, bà Denise Brown, đã bày tỏ quan ngại vụ việc.

Theo bà, khi bị tấn công, các xe tải do WFP thuê, đang trên đường từ thành phố Kosti vận chuyển lương thực cứu trợ khẩn cấp tới các gia đình gần thành phố El Obeid, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Vụ tấn công khiến các xe tải bốc cháy, phá hủy toàn bộ số lương thực dự kiến phục vụ các hoạt động nhân đạo mang tính cứu sinh.

Liên hợp quốc cho biết vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái gần một cơ sở của WFP tại Yabus, bang Blue Nile, làm 1 nhân viên bị thương.

Theo Liên hợp quốc, các đoàn xe cứu trợ nhân đạo của tổ chức này, cũng như của nhiều tổ chức quốc tế khác tại Sudan, thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ trên không, trong bối cảnh nhiều khu vực rộng lớn ở Darfur và Kordofan đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng.

Kể từ giữa tháng 4/2023, Sudan rơi vào xung đột giữa quân đội Sudan và Các Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di chuyển chỗ ở./.

