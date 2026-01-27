Truyền thông Ai Cập đã nêu bật những thành tựu to lớn của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, các báo Liga Hispano và Elsoot của Ai Cập ngày 26/1 đồng loạt đăng bài viết khẳng định Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác lập một hệ thống mục tiêu phát triển đất nước mang tính chiến lược, dài hạn và đậm tính nhân văn, nhấn mạnh việc khẳng định "nhân dân là trung tâm, là chủ thể,” “dân là gốc” không chỉ là sự kế thừa tư tưởng truyền thống, mà còn là bước phát triển quan trọng trong tư duy lãnh đạo và quản trị quốc gia của Đảng Cộng sản Việt Nam.



Hai tờ báo của Ai Cập đã nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đặc biệt.

Thế giới bước vào giai đoạn biến động sâu sắc, phức tạp và khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; xung đột địa chính trị, khủng hoảng năng lượng, biến đổi khí hậu... và chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Văn kiện Đại hội XIV không chỉ kế thừa tư duy phát triển của các kỳ đại hội trước, mà còn thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ về tầm nhìn, cách tiếp cận và hệ giá trị phát triển.



Hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Báo Liga Hispano và Elsoot đánh giá một điểm nhấn xuyên suốt và có ý nghĩa nền tảng là việc khẳng định rõ ràng, nhất quán quan điểm “nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển,” “dân là gốc.”

Đây không chỉ là sự tiếp nối Tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn là sự đáp ứng yêu cầu phát triển hiện đại, bền vững trong điều kiện mới.



Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định các mục tiêu phát triển đất nước theo cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, với tầm nhìn chiến lược đến giữa thế kỷ XXI.

Thứ nhất, phát triển nhanh và bền vững, dựa chủ yếu vào khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát huy tối đa nguồn lực con người. Tăng trưởng kinh tế không chỉ được đo bằng tốc độ, mà bằng chất lượng, hiệu quả, tính bao trùm và khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

Thứ hai, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả, nâng cao năng lực nội sinh, vị thế và uy tín quốc gia trên trường quốc tế.

Thứ ba, phát triển toàn diện con người Việt Nam, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển; không để ai bị bỏ lại phía sau.

Người dân phường Hòa Bình (Phú Thọ) nghiên cứu thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng qua kênh báo chí. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Thứ tư, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với kỷ cương, pháp luật.

Thứ năm, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; chủ động, tích cực tham gia vào các cơ chế hợp tác quốc tế, đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Các mục tiêu này có mối quan hệ hữu cơ, bổ trợ lẫn nhau và đều xoay quanh trục trung tâm là con người và nhân dân.



Theo các bài viết, một trong những điểm nổi bật nhất của Văn kiện Đại hội XIV là nhấn mạnh và nhất quán vai trò của con người. Đại hội XIV xác định nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của mọi chính sách phát triển.



Trước hết, con người là trung tâm nghĩa là mọi chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển đều phải hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc, tự do và sự phát triển toàn diện của con người.

Phát triển không còn được hiểu thuần túy là tăng trưởng GDP, mà là nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI), bảo đảm quyền con người, quyền công dân, môi trường sống an toàn, lành mạnh, cơ hội tiếp cận công bằng các dịch vụ cơ bản như giáo dục, y tế, nhà ở, văn hóa.

Thứ hai, "nhân dân là chủ thể" nhấn mạnh vai trò chủ động, sáng tạo và tham gia trực tiếp của nhân dân vào quá trình phát triển. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà là người tham gia xây dựng, giám sát và đánh giá chính sách.

Thứ ba, việc coi nhân dân là chủ thể cũng gắn liền với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại. Văn kiện Đại hội XIV cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt từ mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên sang mô hình dựa vào tri thức, kỹ năng và sáng tạo của con người Việt Nam.

Quan điểm "dân là gốc" là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong Văn kiện Đại hội XIV, tư tưởng này được cụ thể hóa và đặt trong bối cảnh mới, với những yêu cầu cao hơn về chất lượng và hiệu quả. Trước hết, "dân là gốc" được thể hiện ở việc đặt lợi ích, nguyện vọng và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất của phát triển.

Mọi chủ trương, chính sách nếu không xuất phát từ thực tiễn đời sống nhân dân, không mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thì đều không bền vững. Thứ hai, "dân là gốc" đòi hỏi củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam.

Văn kiện Đại hội XIV đặc biệt nhấn mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao đạo đức công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. Đây chính là điều kiện tiên quyết để giữ vững vai trò cầm quyền của Đảng trong bối cảnh mới.

Thứ ba, "dân là gốc" còn được thể hiện thông qua yêu cầu phát triển bao trùm, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, vùng miền; quan tâm đến các nhóm yếu thế; bảo đảm an sinh xã hội bền vững.



Báo Liga Hispano và báo Elsoot khẳng định các mục tiêu phát triển đất nước của Việt Nam được xác định trong Văn kiện Đại hội XIV là toàn diện, hiện đại và có tính nhân văn sâu sắc. Việc đặt con người và nhân dân ở vị trí trung tâm phù hợp với xu thế chung của thế giới và yêu cầu thực tiễn của Việt Nam.

Nếu được triển khai một cách nhất quán, thực chất và hiệu quả, những mục tiêu này sẽ tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, giữ vững độc lập, tự chủ và hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong những thập niên tới./.

