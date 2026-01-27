Quan hệ hợp tác Việt Nam và Liên minh châu Âu đang bước vào kỷ nguyên mới

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28/1 đến 29/1.

Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, là thông điệp gửi tới thế giới rằng EU muốn củng cố quan hệ đối tác với các quốc gia như Việt Nam - những nước gắn bó với việc tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Tiến tới nâng tầm quan hệ Việt Nam-EU

Việt Nam và Liên minh châu Âu thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/11/1990. Kể từ đó đến nay, Việt Nam và EU đã tiến tới một trong những mối quan hệ năng động và mạnh mẽ và mang tính kiểu mẫu trong khu vực, phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, phát triển bền vững đến an ninh, quốc phòng, giao lưu Nhân dân…

Quan hệ Việt Nam -EU đã và đang có những bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. (Ảnh: Vietnam+)

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Đại sứ Julien Guerrier cho hay EU đánh giá rất cao việc Việt Nam đón tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu chỉ vài ngày sau khi kết thúc thành công Đại hội XIV của Đảng.

Theo Đại sứ Julien Guerrier, trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp, chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao EU tới Việt Nam đã gửi một thông điệp rõ ràng rằng EU mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác, trong đó có Việt Nam, và thông qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ mang tính đa phương và dựa trên luật lệ.

“Trong 35 năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa EU và Việt Nam đã phát triển và cho đến nay đã trở thành một trong những mối quan hệ mang tính mạnh mẽ nhất, sâu rộng nhất, thể hiện trên nhiều góc độ khác nhau, bao trùm nhiều lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển bền vững cho đến an ninh quốc phòng, ngoại giao và nhân dân,” Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh.

Diễn đàn "Đối thoại Việt Nam 2025" thảo luận về chủ đề lớn đang định hình tương lai hợp tác kinh tế Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) - (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại sứ Julien Guerrier tin rằng đã đến lúc EU và Việt Nam nâng cấp mối quan hệ lên một tầm cao mới.

“Chúng tôi cho rằng quan hệ giữa EU và Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, đây là thời điểm chín muồi để nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện,” Đại sứ Julien Guerrier nói.

Đại sứ cũng lưu ý rằng Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên mà EU chọn nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Điều này vừa thể hiện tính tiên phong, đồng thời trở thành hình mẫu cho mối quan hệ của EU với các nước khác trong khu vực.

Củng cố 3 trụ cột hợp tác

Theo Đại sứ Julien Guerrier, trong thời gian tới, Liên minh châu Âu muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên 3 trụ cột chiến lược.

Đầu tiên là thương mại. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã giúp thương mại song phương tăng khoảng 40% trong vòng 5 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực vào năm 2020. Tuy nhiên, EU tin rằng vẫn còn dư địa phát triển trong lĩnh vực này và mong muốn đạt được những kết quả ấn tượng hơn nữa, đặc biệt trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức.

Chế biến ngao tại Công ty Lenger Việt Nam (Lenger Seafoods Vietnam) xuất khẩu sang EU, Anh, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Ở lĩnh vực chuyển đổi xanh, EU đã tăng cường trao đổi với các bộ, ngành của Việt Nam về phát triển năng lượng tái tạo, đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh mới. Định hướng này đã được nêu tại Đại hội XIV của Đảng vừa qua.

Về hòa bình và an ninh, EU và Việt Nam đã tiến hành nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực này, cả trong khuôn khổ ASEAN và song phương. Việt Nam đã tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình và một số sứ mệnh của EU tại các nước châu Phi. EU mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác với Việt Nam về an ninh hàng hải, góp phần đảm bảo hòa bình, an ninh cho khu vực và thế giới, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Ngoài 3 trụ cột trên, Đại sứ Julien Guerrier khẳng định EU và Việt Nam sẽ khai thác mạnh mẽ hơn tiềm năng hợp tác trong những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo khoa học, công nghệ, chất bán dẫn, chuỗi giá trị số hóa, cũng như nguồn tài nguyên thiết yếu.

Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-EU được kỳ vọng sẽ mở rộng đáng kể phạm vi hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại đến khoa học-công nghệ góp phần nâng cao đời sống người dân và phát triển bền vững, Đại sứ nhấn mạnh./.

