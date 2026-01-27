Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: Lấy dân làm trung tâm mọi quyết sách

Sau những ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp để lại dấu ấn sâu sắc và lan tỏa niềm tin, khí thế phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân cả nước.

Theo dõi Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội cùng những nội dung quan trọng được thông qua, nhiều cán bộ lão thành và cán bộ quản lý tại Thanh Hóa bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao, đồng thời gửi gắm kỳ vọng lớn lao vào việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV.

Đặc biệt, quan điểm xuyên suốt “dân là gốc” được thể hiện rõ nét trong Báo cáo chính trị đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân.

Khẳng định vai trò trung tâm của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng

Là cán bộ đã nghỉ hưu, khi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và lắng nghe Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông Nguyễn Văn Tòng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đặc biệt tâm đắc với quan điểm xuyên suốt “lấy dân làm gốc.”

Theo ông, báo cáo không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng mà còn thể hiện rõ nét hơn tinh thần vì dân, gần dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Mọi chủ trương, đường lối được xác định đều đặt trên nền tảng lợi ích chính đáng, hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Từ trải nghiệm qua nhiều giai đoạn phát triển của đất nước, ông Nguyễn Văn Tòng cho rằng, việc nhấn mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, xa dân với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” chính là minh chứng sinh động cho tư tưởng “dân là gốc” trong Báo cáo chính trị lần này.

Quan điểm đó không chỉ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng mà còn khẳng định rõ: Nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực, đồng thời là thước đo hiệu quả cao nhất đối với sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới - thời kỳ tăng tốc phát triển đất nước hùng cường, văn minh, hạnh phúc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Tòng kỳ vọng, sau Đại hội, các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo ra những “cú hích” mạnh mẽ về hạ tầng, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số, qua đó mang lại các giá trị thiết thực về vật chất và tinh thần để mọi người dân đều được thụ hưởng. Đồng thời, ông nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí một cách quyết liệt, đồng bộ, không ngừng nghỉ; đặc biệt kiên quyết chấn chỉnh tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Ông đề xuất phải xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực thực sự hiệu quả, đủ mạnh để ngăn chặn, đẩy lùi tệ chạy chức, chạy quyền; đồng thời có chính sách đồng bộ nhằm thu hút người có tâm, có tài tham gia công tác trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từng bước sàng lọc, đưa ra khỏi bộ máy cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc biệt, cần có cơ chế phù hợp để đội ngũ cán bộ hưu trí, người cao tuổi tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ trong công tác giám sát, phản biện xã hội, qua đó, góp phần hiện thực hóa sâu sắc hơn quan điểm “lấy dân làm gốc” trong thực tiễn.

Xây dựng thế trận lòng dân

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đậu Bá Thìn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), trong Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt “dân là gốc” và coi đây là một bài học lớn mang ý nghĩa phương pháp luận trong quá trình lãnh đạo, cầm quyền.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đậu Bá Thìn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) đồng tình và gửi gắm kỳ vọng vào những quyết sách trong nhiệm kỳ mới của Đại hội XIV. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Việc đặt “dân là gốc” trong nhóm bài học quan trọng khẳng định đây không phải là khẩu hiệu mà là nguyên tắc chỉ đạo mọi chủ trương, quyết sách.

Quan điểm này kế thừa nền tảng lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò quyết định của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng. Theo đó, nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực của phát triển. Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền làm chủ và dựa vào nhân dân.

Báo cáo cũng nhấn mạnh, niềm tin của nhân dân không đến từ lời nói hay khẩu hiệu mà được tạo dựng từ hành động cụ thể, từ sự liêm chính của đội ngũ cán bộ, từ hiệu lực, hiệu quả của bộ máy và sự công bằng trong thực thi chính sách.

Quan điểm “dân là gốc” được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân - sự đồng thuận xã hội và gắn bó bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Báo cáo xác định việc quán triệt quan điểm này, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đầy đủ phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng,” đồng thời lấy sự hài lòng và tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá cán bộ là yêu cầu then chốt trong giai đoạn phát triển mới.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo

Theo ông Nguyễn Minh Tuân, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa, một điểm mới nổi bật, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trong Báo cáo chính trị là yêu cầu lấy sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân, doanh nghiệp và hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá cán bộ.

Ông Nguyễn Minh Tuân, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao những Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Đây được xem là bước phát triển quan trọng của tư tưởng “dân là gốc,” gắn quyền lực với trách nhiệm phục vụ. Khi sự hài lòng của nhân dân trở thành chuẩn mực đánh giá, quyền lực không còn được đo bằng chức vụ hay quy trình mà bằng kết quả mang lại cho xã hội và đời sống người dân.

Cách tiếp cận này thể hiện sự chuyển dịch từ tư duy “đúng quy trình” sang tư duy “đúng và trúng với cuộc sống,” từ chú trọng ban hành chính sách sang coi trọng tác động thực chất của chính sách.

Nhìn tổng thể, Báo cáo đã nâng tầm tư tưởng “dân là gốc”: Từ một chân lý mang tính đạo lý lịch sử trở thành phương pháp lãnh đạo hiện đại; từ nguyên tắc chính trị chung thành cơ chế kiểm soát quyền lực; từ mục tiêu phát triển thành thước đo hiệu quả lãnh đạo.

Khi “dân là gốc” trở thành tư tưởng hành động, chi phối cách Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và tự đánh giá, trách nhiệm trước nhân dân cũng được đặt ra ở mức cao hơn bao giờ hết.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Thạch Quảng, trong bối cảnh mới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động, lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi quyết sách.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự đặt câu hỏi trong từng việc làm: việc đó có lợi cho dân hay không, có làm cho dân tin hơn, cuộc sống tốt hơn và đất nước phát triển bền vững hơn hay không? Chỉ khi những câu hỏi ấy được trả lời bằng hành động cụ thể và kết quả thực chất, tư tưởng “dân là gốc” mới thực sự trở thành nền tảng cho sự phát triển lâu dài của đất nước trong thời kỳ mới./.

