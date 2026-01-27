Việt Nam ủng hộ mọi sáng kiến giải quyết xung đột, kiến tạo hoà bình của Liên hợp quốc

Ngày 26/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức Phiên thảo luận mở cấp cao về chủ đề “Tái khẳng định pháp quyền quốc tế: con đường củng cố hòa bình, công lý và chủ nghĩa đa phương” dưới sự chủ trì của Somalia, nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1/2026.

Tham dự và phát biểu tại phiên họp có Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Mahmoud Ali Youssouf và đại diện gần 100 quốc gia thành viên Liên hợp quốc.



Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Đại biện lâm thời Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, chia sẻ quan ngại của lãnh đạo Liên hợp quốc và nhiều nước về những thách thức chưa từng có đối với chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, nhất là căng thẳng địa chính trị, xung đột vũ trang tại nhiều khu vực, tình trạng vi phạm và áp dụng có chọn lọc luật pháp quốc tế, sử dụng hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế… Những thách thức này đang làm xói mòn lòng tin vào các cơ chế đa phương và xáo trộn trật tự pháp lý hiện đại dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc mà cộng đồng quốc tế đã cùng nhau xây dựng.



Trong bối cảnh đó, Đại biện lâm thời Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định việc tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc, là điều kiện tiên quyết để bảo đảm hòa bình và an ninh quốc tế; mọi quốc gia, không kể lớn nhỏ, cần thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo các điều ước mà mình là thành viên, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực; tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý.

Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, pháp quyền quốc tế và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực, sáng kiến giải quyết các xung đột, kiến tạo hoà bình trên cơ sở bảo đảm pháp quyền và phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc.



Đại diện Việt Nam nhấn mạnh việc củng cố pháp quyền ở tất cả các cấp độ cũng đòi hỏi các cơ quan chủ chốt trong hệ thống Liên hợp quốc gồm Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng, các Tòa án quốc tế, cũng như các phái bộ chính trị và phái bộ gìn giữ hòa bình thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp và điều phối chặt chẽ với nhau cũng như với các tổ chức khu vực và quốc gia liên quan nhằm bảo đảm tính khả thi, bao trùm của các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, an ninh.

Là một quốc gia thành viên có trách nhiệm, Việt Nam luôn sẵn sàng cùng các nước thành viên Liên hợp quốc và các đối tác liên quan chung tay xây dựng, hướng đến một thế giới công bằng, ổn định và thịnh vượng cho mọi quốc gia, mọi người dân./.

