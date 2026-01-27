30 người thiệt mạng trong trận bão tuyết khổng lồ bao phủ nước Mỹ

Ngày 26/1, số người thiệt mạng trong trận bão tuyết khổng lồ bao phủ nước Mỹ đã tăng lên 30 người, trong khi hàng trăm nghìn hộ gia đình vẫn đang đối mặt với tình trạng không có điện giữa lúc nhiệt độ ở dưới mức đóng băng.

Tuyết dày trung bình hơn 30 cm đã bao phủ một khu vực kéo dài 2.100 km từ bang New England, vùng Đông Bắc đến bang Arkansas ở miền Nam nước Mỹ, làm tê liệt giao thông, hủy các chuyến bay và dẫn đến việc đóng cửa trường học trên diện rộng ngày 26/1.

Cơ quan Dự báo Thời tiết quốc gia cho biết các khu vực phía Bắc thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, ghi nhận lượng tuyết dày tới 50 cm và phải đối mặt với đợt gió lạnh kéo nhiệt độ xuống thấp tới âm 31 độ C vào cuối ngày 26/1 kéo sang ngày 27/1.

Toàn bộ 48 bang nằm trong lục địa của Mỹ được dự báo sẽ ghi nhận nhiệt độ trung bình thấp nhất kể từ tháng 1/2014, là âm 12,3 độ C.

Đáng chú ý, cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo một luồng không khí lạnh từ Bắc Cực dự kiến sẽ duy trì nhiệt độ đóng băng ở những nơi đã phủ đầy tuyết và băng, trong khi có khả năng một cơn bão mùa Đông khác sẽ đổ bộ vào một số khu vực ven biển phía Đông vào cuối tuần này.

Nhiều trường hợp thiệt mạng được tìm thấy ở ngoài trời trong cuối tuần giá lạnh. Trong khi đó theo poweroutage.com, đến tối 26/1, vẫn còn hơn 630.000 người sống trong tình trạng không có điện, phần lớn xảy ra ở miền Nam, nơi những đợt mưa đóng băng cuối tuần đã khiến cành cây và đường dây điện bị đứt, gãy, đặc biệt ở miền Bắc Mississippi và một phần của Tennessee.

Theo trang theo dõi chuyến bay flightaware.com, Mỹ đã ghi nhận hơn 12.000 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy trên toàn quốc vào ngày 26/1.

Trước đó, ngày 25/1, khoảng 45% số chuyến bay của Mỹ đã bị hủy, trở thành ngày có số lượng chuyến bay bị hủy cao nhất kể từ đại dịch COVID-19.

Các chuyên gia ước tính cơn bão mùa Đông đang làm tê liệt phần lớn miền Đông nước Mỹ này gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nền kinh tế lớn nhất thế giới./.

