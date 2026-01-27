Ngày 27/1, Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu theo sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ký ngay khi nhậm chức cách đây hơn 1 năm.

Đây là lần thứ hai Washington rút khỏi thỏa thuận này, sau lần đầu diễn ra vào tháng 11/2020 trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Trump. Cựu Tổng thống Joe Biden đã đảo ngược quyết định này khi nhậm chức năm 2021.

Quyết định rút khỏi Hiệp định Paris sẽ có hiệu lực trong ít nhất 3 năm còn lại trong nhiệm kỳ tổng thống hiện tại của ông Trump. Hồi đầu tháng này, ông Trump cũng ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, được thông qua năm 1992, vốn là nền tảng pháp lý cho Hiệp định Paris.

Việc này đồng nghĩa với việc chính quyền tiếp theo của Mỹ nếu muốn tái gia nhập hiệp định sẽ cần một khoảng thời gian đáng kể.



Theo giới quan sát, việc Mỹ, quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, rút khỏi Hiệp định Paris là đòn giáng mạnh vào những nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu từ Climate Action Tracker, một dự án hợp tác giữa Climate Analytics và NewClimate Institute, ước tính rằng việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris sẽ làm tăng thêm 0,1°C vào mức tăng nhiệt toàn cầu, vốn dự báo sẽ lên tới 2,6°C vào cuối thế kỷ này, vượt xa các mục tiêu toàn cầu.



Hiệp định Paris, được thông qua năm 2015 và có hiệu lực vào năm sau đó, đã được gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ phê chuẩn. Đây là thỏa thuận toàn cầu đầu tiên yêu cầu tất cả các quốc gia, bất kể trình độ phát triển của họ, phải đặt ra các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.

Mục tiêu chính của thỏa thuận là giữ cho nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, đồng thời nỗ lực hạn chế mức tăng ở mức 1,5°C./.



