Thái Lan cảnh báo trẻ nhỏ là nhóm dễ bị tổn thương nhất do virus Nipah

Ngày 26/1, nhà chức trách Thái Lan cho biết một số loài dơi ăn quả ở nước này mang chủng virus Nipah mạnh, nhưng mối nguy hiểm lớn hơn đến từ những người nhiễm virus đến từ các quốc gia đang có dịch bệnh bùng phát.



Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn lời Tiến sỹ Sophon Iamsirithaworn, Phó Bí thư thường trực Bộ Y tế Thái Lan, cho hay virus Nipah đã được phát hiện trong loài dơi ăn quả ở Thái Lan, song với mật độ virus thấp hơn so với các quốc gia đang có dịch bệnh bùng phát.



Giới chức Thái Lan đặt mục tiêu ngăn chặn sự bùng phát của virus Nipah bằng cách cấm các trang trại chăn nuôi lợn ở những khu vực có virus này xuất hiện ở dơi.

Điều này sẽ giúp ngăn chặn dơi truyền virus từ lợn sang người. Theo ông Sophon, hiện chưa có trường hợp mắc bệnh nào ở người được xác nhận ở Thái Lan, nhưng việc giám sát là cần thiết vì có các chuyến bay thẳng từ các quốc gia có dịch bệnh như Bangladesh và Ấn Độ đến các sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket của Thái Lan.

Ông Sophon cho biết thêm việc sàng lọc du khách đến từ các quốc gia có dịch bệnh vẫn tiếp tục được thực hiện tại các sân bay này, tập trung vào những hành khách bị sốt hoặc có triệu chứng liên quan đến đường hô hấp, cũng như những người đã ở trong khu vực bùng phát dịch bệnh trong vòng 21 ngày qua.



Theo Tiến sỹ Jurai Wongsawat, người phát ngôn của Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan, có 2 chủng virus Nipah là chủng Bangladesh và chủng Malaysia. Chủng Bangladesh nguy hiểm hơn, tỷ lệ tử vong khá cao và gây ra các triệu chứng liên quan đến đường hô hấp.



Bà Jurai khuyến cáo cần xem xét nghiêm túc bệnh do virus Nipah gây ra do gây viêm phổi nặng và hiện chưa có vaccine hay thuốc chữa trị. Bà cung cấp thêm thông tin rằng các xét nghiệm trên dơi ăn quả ở Thái Lan cho thấy chỉ có 10% mẫu có virus Nipah, trong khi tỷ lệ nhiễm bệnh ở dơi ăn quả tại Ấn Độ là 40-50%.



Tiến sỹ Arkom Chaiwerawattana, Giám đốc Viện Sức khỏe trẻ em quốc gia Thái Lan Queen Sirikit cảnh báo trẻ nhỏ là nhóm dễ bị tổn thương nhất do virus Nipah vì các triệu chứng ở trẻ nhỏ ít rõ rệt hơn so với người lớn.

Bệnh này nghiêm trọng ở trẻ nhỏ và gây viêm não nặng với các triệu chứng bắt đầu bằng sốt, đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng, chóng mặt và sau đó là buồn ngủ.

Những triệu chứng này có thể dẫn đến thay đổi ý thức, co giật, bất tỉnh, viêm phổi, suy hô hấp cấp tính và viêm não.

Theo Tiến sỹ Arkom, trẻ nhỏ bị nhiễm bệnh có thể chậm phát triển, suy giảm khả năng học tập và mắc bệnh động kinh trong tương lai./.

Thái Lan tăng cường kiểm soát dịch bệnh ở các sân bay trước nguy cơ virus Nipah Những hành khách bị sốt cao hoặc xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ nhiễm virus Nipah sẽ được chuyển đến cơ sở cách ly đã được chỉ định để kiểm tra chuyên sâu theo quy trình lập sẵn.