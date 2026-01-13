Làm gì để tránh định kiến "thực phẩm không lành mạnh" tại các cửa hàng tiện lợi?

Trong vòng 10 năm trở lại đây, sự phát triển nở rộ của các cửa hàng tiện lợi đã làm thay đổi đáng kể cuộc sống của mọi người, đặc biệt là giới trẻ, tại Việt Nam.

Khác biệt với những cửa hàng tạp hóa kiểu cũ thường lộn xộn và ít đồ ăn nhanh, hay những siêu thị quá rộng và nhiều đồ, những cửa hàng tiện lợi này thường nghiêng về những nhu cầu thiết yếu nhất của con người, đặc biệt là thực phẩm, với nhiều món ăn đa dạng đựng trong các bao bì bắt mắt.

Vào những ngày bận rộn, nhiều người thường ghé vào cửa hàng tiện lợi khi đói bụng mà không nhận ra rằng đây là một tình huống dễ khiến các bạn vô thức lựa chọn những sản phẩm có quá nhiều calo.

Nhiều người cho rằng cửa hàng tiện lợi với những mặt hàng thức ăn nhanh là lý do khiến nhiều người trẻ thừa cân. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng điều quan trọng không phải là thức ăn đó đến từ cửa hàng tiện lợi hay không, mà là “bạn chọn gì.”

Ngay cả khi lịch trình bận rộn, một số lựa chọn vẫn có thể giúp bạn giảm cơn đói mà không gây quá nhiều gánh nặng cho chế độ ăn kiêng.

Sữa chua Hy Lạp nguyên chất là một trong những món ăn nhẹ giàu protein đáng tin cậy nhất. Nó giàu protein và chứa ít đường, giúp giảm cơn đói giữa các bữa ăn mà không gây khó chịu cho dạ dày. Nó cũng có thể là một lựa chọn thay thế thỏa mãn khi cơn thèm đồ ngọt xuất hiện.

Tuy nhiên, các sản phẩm chứa siro trái cây, ngũ cốc hoặc mật ong có thể nhanh chóng làm tăng lượng đường và calo nạp vào cơ thể, vì vậy các chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ nhãn mác để tìm nhãn “không đường” hoặc “nguyên chất.”

Trứng luộc hoặc trứng hun khói cũng được bán rộng rãi tại các cửa hàng tiện lợi và cung cấp protein nhanh chóng với lượng calo tương đối thấp.

Ăn chỉ một hoặc hai quả trứng có thể giúp ổn định cơn đói, và chúng có thể được ăn ngay lập tức mà không cần chế biến, rất tiện lợi khi làm việc hoặc đi du lịch.

Tuy nhiên, các sản phẩm đóng gói với sốt mayonnaise hoặc nước sốt có thể chứa nhiều chất béo và calo hơn, vì vậy điều quan trọng là phải chọn các lựa chọn trứng đơn giản.

Trái cây đóng gói dạng cốc, chẳng hạn như táo, nho hoặc dứa, có thể là một món ăn nhẹ giúp bổ sung nước và vitamin đồng thời giúp hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết các sản phẩm trái cây với khẩu phần nhỏ, chỉ bán 1 loại quả được ưu tiên hơn trong quá trình ăn kiêng, vì các cốc trái cây hỗn hợp hoặc những loại được bảo quản trong siro thường chứa nhiều đường hơn.

Một miếng ức gà đóng gói nhỏ cũng có thể được sử dụng như một bữa ăn nhẹ thay vì một món ăn vặt. Ức gà luộc, ít gia vị giúp bổ sung protein khi cơn đói tăng lên trước bữa tối. Vì hàm lượng calo của nó không thấp như các loại đồ ăn nhẹ thông thường, các chuyên gia khuyên nên kết hợp nó với rau hoặc salad để no lâu hơn, đồng thời tránh các sản phẩm có nước sốt.

Một gói nhỏ các loại hạt cung cấp các lợi ích dinh dưỡng như axit béo không bão hòa và vitamin E, nhưng kiểm soát khẩu phần rất quan trọng vì các loại hạt chứa nhiều calo. Các gói nhỏ, thường khoảng 100 calo mỗi khẩu phần, giúp ngăn ngừa ăn quá nhiều.

Ngược lại, các gói lớn dễ khiến bạn vô tình ăn nhiều hơn dự định, vì vậy việc chọn các sản phẩm được dán nhãn rõ ràng theo khẩu phần đơn được coi là một quy tắc cơ bản trong chế độ ăn kiêng.

Sữa đậu nành không đường được xem là một trong những lựa chọn đồ uống an toàn hơn trong số các loại đồ uống ở cửa hàng tiện lợi. Nó cung cấp cả protein và cảm giác no, có thể thay thế càphê có đường hoặc đồ uống có đường khi cần giải quyết cơn đói nhẹ.

Sữa đậu nành có đường và đồ uống chế biến sẵn thường chứa nhiều đường, vì vậy nên kiểm tra hàm lượng đường trước khi mua.

Thạch konjac, có hàm lượng calo rất thấp, có thể giúp giảm cơn đói trong thời gian ngắn và ngăn ngừa ăn quá nhiều trước bữa ăn.

Tuy nhiên, vì chứa ít chất dinh dưỡng, các chuyên gia cho rằng nó chỉ nên được sử dụng như một lựa chọn tạm thời chứ không phải là món ăn nhẹ chính. Tốt hơn hết nên coi nó như là "câu giờ" hơn là "lấp đầy dạ dày"./.

Sức hấp dẫn khó cưỡng của những cửa hàng tiện lợi độc đáo tại Hàn Quốc Tại các cửa hàng này, khách có thể sạc điện thoại, thanh toán hóa đơn tiện ích, rút tiền mặt, đặt hàng trực tuyến và nhận hàng, thậm chí đôi khi còn có thể sạc xe máy điện, đổi ngoại tệ.