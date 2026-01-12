Australia phát triển liệu pháp miễn dịch mới cho ung thư máu hiếm gặp

Trong một nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Blood, các nhà nghiên cứu tại Australia thông báo đã phát triển một phương pháp điều trị mới, có thể cải thiện việc điều trị bệnh xơ tủy, một dạng ung thư máu hiếm gặp và nghiêm trọng.

Theo thông cáo báo chí ngày 12/1 của Viện Nghiên cứu y tế Nam Australia (SAHMRI), nghiên cứu tập trung vào việc điều trị bệnh xơ tủy bằng cách dùng liệu pháp miễn dịch nhắm mục tiêu vào các tế bào máu bất thường gây bệnh, thay vì chỉ quản lý các triệu chứng.

Bệnh xơ tủy làm gián đoạn quá trình sản xuất các tế bào máu khỏe mạnh, gây mệt mỏi, đau đớn và lách to, làm giảm chất lượng cuộc sống. Các phương pháp điều trị hiện tại chỉ làm giảm triệu chứng, không thể loại bỏ bệnh.

Nghiên cứu mới nói trên là một bước tiến quan trọng hướng tới các phương pháp điều trị chính xác hơn, tập trung vào bệnh.

Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy không chỉ một, mà là hai mục tiêu khác nhau giúp loại bỏ tối ưu các tế bào gây bệnh. Đây cũng là nghiên cứu đầu tiên trên thế giới cho thấy đột biến calreticulin loại 1 khác với đột biến loại 2 về mặt điều trị.

Giám đốc chương trình Ung thư máu của SAHMRI, trưởng bộ phận Miễn dịch học con người tại SA Pathology, ông Daniel Thomas, cho biết bằng cách tập trung vào những điểm khác biệt của các tế bào này, có thể phát triển các phương pháp điều trị hiệu quả hơn và nhắm mục tiêu chính xác hơn.

Ông cũng lưu ý rằng nghiên cứu này là một phần của sự thay đổi lớn trong phương pháp điều trị bệnh xơ tủy và các bệnh liên quan.

Đồng chủ trì nghiên cứu Angel Lopez cho biết sử dụng tế bào do bệnh nhân hiến tặng, nghiên cứu trên đã làm nổi bật tiềm năng của miễn dịch học chính xác, khai thác hệ thống miễn dịch để nhận biết và tác động lên các tế bào gây bệnh với độ đặc hiệu cao, trong khi bảo tồn các mô khỏe mạnh.

Ông khẳng định: “Tương lai của điều trị ung thư nằm ở việc hiểu bệnh ở cấp độ phân tử và miễn dịch, sau đó chuyển kiến thức đó thành các liệu pháp mạnh mẽ, lâu dài và chính xác.”

Theo thông cáo báo chí, cần nghiên cứu thêm và phát triển lâm sàng trước khi liệu pháp này được thử nghiệm trên người, mở đường cho các phương pháp điều trị bệnh xơ tủy an toàn hơn và hiệu quả hơn./.

