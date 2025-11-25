Đà Nẵng tạo thế “kiềng ba chân” sẵn sàng bước vào thập kỷ công nghệ

Thành phố Đà Nẵng đặt nền tảng ba trụ cột: Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số - Khoa học công nghệ trở thành động lực quan trọng đưa thành phố vươn mình phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.

Thành phố Đà Nẵng nhiều năm qua được xem là địa phương đi đầu trong chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.

Từ nền tảng đó và nắm bắt xu thế phát triển của Thế giới, việc xây dựng ba đề án lớn về: "Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số - Khoa học và Công nghệ trong giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn 2045" cho thấy thành phố đặt quyết tâm tạo bước phát triển đột phá, từ hoàn thiện nền tảng dữ liệu số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo đến củng cố năng lực khoa học công nghệ.

Tam giác phát triển này cũng góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, phù hợp yêu cầu cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Chuyển đổi số: Định hình “Thành phố AI”

Theo định hướng đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản chuyển đổi số và hình thành mô hình “Thành phố AI” kết nối đồng bộ với mạng lưới đô thị thông minh trong nước và ASEAN. Ba trụ cột công nghệ được ưu tiên gồm blockchain, robot và trí tuệ nhân tạo (AI), hướng đến gia tăng năng suất và mở ra không gian tăng trưởng mới cho doanh nghiệp.

Phối cảnh dự án Đà Nẵng Downtown với tổng vốn đầu tư hơn 80.000 tỷ đồng. (Hình minh họa)

Theo ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thành phố hướng đến tỉ lệ kinh tế số chiếm 30–35% GRDP; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; và trên 80% người dân sử dụng dịch vụ số hoặc tài khoản điện tử. Đây là các tiêu chí cốt lõi để hình thành chính quyền số hiện đại, minh bạch.

Đà Nẵng hiện có bốn năm liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh. Năm 2025, thành phố tăng 130 bậc, đạt vị trí 766 toàn cầu trong bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp theo StartupBlink – một tín hiệu cho thấy hệ sinh thái số đang mở rộng tích cực.

Dưới góc nhìn chuyên gia, ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số – Bộ Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh rằng dữ liệu phải trở thành nền tảng chiến lược của đô thị số. Hệ thống dữ liệu đồng bộ sẽ giúp Đà Nẵng nâng cao khả năng dự báo, hoạch định chính sách và vận hành các ngành kinh tế mới, đặc biệt là logistics và thương mại điện tử.

Mũi nhọn tạo sức bật cạnh tranh

Theo Đề án “Đà Nẵng – Thành phố đổi mới sáng tạo”, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 lọt nhóm 300 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, nằm trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số PII và hỗ trợ hơn 600 dự án khởi nghiệp sáng tạo. Thành phố cũng hướng đến việc hình thành ít nhất một kỳ lân công nghệ và Quỹ Đầu tư mạo hiểm.

Hình minh họa

Bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cho biết hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng sẽ phát triển dựa trên ba trụ cột: Trung tâm đổi mới sáng tạo; Không gian gắn với Khu công nghệ cao, trung tâm AI và dữ liệu lớn; cùng hệ thống vệ tinh tại trường đại học và phòng thí nghiệm. Ít nhất 50 mô hình thử nghiệm sandbox được triển khai nhằm khuyến khích công nghệ mới phát triển trong môi trường thực tế.

Một trong các vấn đề được chuyên gia đặc biệt quan tâm là phát triển nhân lực chất lượng cao. Theo ông Đỗ Công Anh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số – Cơ yếu (Văn phòng Trung ương Đảng), việc đào tạo, nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm công nghệ cần được liên kết thành chuỗi liên tục.

Ông Anh nhấn mạnh, "Khu vực công nên đóng vai trò “khách hàng đầu tiên” để tạo thị trường thử nghiệm cho doanh nghiệp địa phương."

Với lợi thế nguồn nhân lực trẻ, Đà Nẵng được đánh giá có nhiều điều kiện để phát triển các phòng thí nghiệm AI và mô hình thực tập gắn kết trường học – doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Long, Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam, cho rằng dữ liệu phải được xem là tài sản số trung tâm, đi cùng công nghệ AI và blockchain để nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành doanh nghiệp.

Động lực cho nền kinh tế

Đề án Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2026–2030 đặt mục tiêu trở thành động lực tăng trưởng kinh tế – xã hội của thành phố. Đáng chú ý, Đà Nẵng hướng đến việc có ít nhất 25% doanh nghiệp sử dụng kết quả nghiên cứu của viện, trường trong sản xuất – kinh doanh, đồng thời hình thành Công viên khoa học để hoàn thiện chuỗi R&D, thương mại hóa.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Với góc nhìn chiến lược, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho rằng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là ba nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Bửu nhấn mạnh: “Đà Nẵng phải đổi mới tư duy quản lý, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nâng cao năng suất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực.”

Góp ý cho các đề án, nhiều chuyên gia đề nghị thành phố xây dựng cơ chế chính sách đặc thù, phát triển công nghệ chiến lược, thúc đẩy sự liên thông giữa khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin và khu thương mại tự do để tạo chuỗi tương hỗ bền vững. Việc bổ sung công cụ đo lường, đánh giá cũng được xem là hướng đi cần thiết để theo dõi hiệu quả chính sách dài hạn.

Với định hướng rõ ràng, nền tảng dữ liệu số đang hoàn thiện và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp – chuyên gia, Đà Nẵng đang củng cố vị thế thành phố tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ba trụ cột đột phá này được kỳ vọng sẽ đưa thành phố tiến nhanh hơn trong mục tiêu trở thành đô thị thông minh và trung tâm công nghệ số hàng đầu khu vực.

Đà Nẵng hiện là địa phương có nhiều thành tích đáng chú ý trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo: 4 lần nhận danh hiệu “Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, 5 năm liên tiếp đạt giải Thành phố thông minh xuất sắc và lần đầu vào top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu theo StartupBlink./.