Từ khóa “slop” nổi lên giữa bùng nổ nội dung AI kém chất lượng

Ngày 15/12, từ điển Merriam-Webster công bố “slop” là Từ của năm 2025, phản ánh sự lan tràn của các nội dung trực tuyến kỳ quái, giả mạo và chất lượng thấp trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phổ biến.



Theo Chủ tịch Merriam-Webster Greg Barlow, “slop” là một từ giàu tính gợi hình, thể hiện rõ phản ứng trái chiều của xã hội trước AI - vừa tò mò, khó chịu, vừa hoài nghi.

Từ này vốn xuất hiện từ thế kỷ XVIII với nghĩa “bùn nhão”, sau đó được dùng để chỉ những thứ ít giá trị và hiện được định nghĩa là “nội dung số chất lượng thấp, thường được sản xuất hàng loạt bằng AI”, gồm các video vô nghĩa, hình ảnh quảng cáo kỳ quặc, tin giả, tuyên truyền rẻ tiền hay sách điện tử do AI viết.



Sự phát triển nhanh của các công cụ tạo hình ảnh và video bằng AI đã làm gia tăng lo ngại về thông tin sai lệch, deepfake và vi phạm bản quyền, nhất là khi loại nội dung này được sử dụng cho mục đích chính trị.

Theo Merriam-Webster, việc lượng tra cứu từ “slop” tăng mạnh cho thấy công chúng ngày càng nhận diện rõ nội dung giả và mong muốn những giá trị chân thực, phản ánh tâm lý hoài nghi trước khả năng thay thế sáng tạo con người của AI.



Việc lựa chọn Từ của năm dựa trên dữ liệu tra cứu và mức độ sử dụng, qua đó phản ánh những vấn đề nổi bật của xã hội. Từ năm 2003, mỗi năm hệ thống từ điển này đều chọn một từ để thể hiện và lý giải thời điểm hiện tại.

Năm ngoái, ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và trong bối cảnh đang có sự thay đổi địa chính trị sâu sắc, Merriam-Webster đã chọn từ “polarization” (phân cực) làm Từ của năm 2024./.

