Otiton Medical: Khi AI đưa thiết bị chẩn đoán tai mũi họng từ bệnh viện về gia đình

Trong bối cảnh y tế toàn cầu đang dịch chuyển mạnh sang mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà (home healthcare), Otiton Medical - một startup công nghệ y tế đến từ Hàn Quốc - đang theo đuổi tham vọng đưa các công cụ chẩn đoán vốn chỉ xuất hiện trong bệnh viện đến gần hơn với người dân, thông qua sự kết hợp giữa thiết bị phần cứng, trí tuệ nhân tạo (AI) và nền tảng dữ liệu y khoa.

Từ bài toán thiếu năng lực chẩn đoán trong đại dịch

Trao đổi với phóng viên quốc tế tại sự kiện Global Media Meet-up vừa tổ chức tại Seoul, ông Kim Jae Young, Giám đốc điều hành Otiton, cho biết Otiton Medical ra đời từ chính trải nghiệm thực tế trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Khi hệ thống bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải, việc tiếp cận chẩn đoán cơ bản - đặc biệt với trẻ nhỏ - trở nên khó khăn.

Nhà sáng lập công ty, một phụ huynh có con nhỏ, đã đặt câu hỏi: liệu có thể tạo ra một thiết bị đủ đơn giản để sử dụng tại nhà, nhưng đủ chính xác để hỗ trợ phát hiện sớm các bệnh tai mũi họng phổ biến?

Từ đó, Otiton phát triển thiết bị đo thân nhiệt thông minh tích hợp camera nội soi, cho phép người dùng vừa đo nhiệt độ, vừa quan sát trực tiếp tình trạng ống tai thông qua ứng dụng di động. Không chỉ dừng ở hình ảnh, thiết bị còn được hỗ trợ bởi hệ thống AI phân tích dữ liệu y khoa.

Nền tảng AI với dữ liệu từ bệnh viện tuyến đầu

Theo đại diện Otiton Medical, hệ thống AI của công ty được huấn luyện trên hơn 55.000 bộ dữ liệu viêm tai giữa (otitis media)thu thập từ các bệnh viện đại học lớn tại Hàn Quốc. Đây là một trong những bệnh lý phổ biến nhất ở trẻ em, nhưng thường bị phát hiện muộn nếu chỉ dựa vào biểu hiện bên ngoài.

Thiết bị sử dụng hai mô hình AI song song, kết hợp hình ảnh nội soi và dữ liệu lâm sàng để hỗ trợ nhận diện các dấu hiệu bất thường. Toàn bộ dữ liệu được hiển thị theo thời gian thực trên ứng dụng Doctor in Haus, cho phép người dùng lưu trữ lịch sử đo, hình ảnh tai, nhiệt độ và quá trình điều trị.

Đáng chú ý, Otiton không định vị sản phẩm như một công cụ “tự chẩn đoán”, mà là nền tảng hỗ trợ quyết định y khoa, giúp người dùng có thêm thông tin trước khi đến bệnh viện, đồng thời giúp bác sỹ có dữ liệu đầy đủ hơn khi thăm khám.

Từ con người đến thú cưng: mở rộng sang pet healthcare

Bên cạnh thiết bị cho người, Otiton Medical đang phát triển dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe thú cưng, tập trung vào chó và mèo - những đối tượng không thể diễn đạt triệu chứng bằng lời nói.

Phiên bản dành cho thú cưng sử dụng thiết kế đo nhiệt độ không tiếp xúc kết hợp camera chuyên biệt cho cấu trúc tai động vật, cùng AI phân tích hình ảnh. Dữ liệu sức khỏe được quản lý tập trung trên ứng dụng, cho phép chủ nuôi theo dõi xu hướng thân nhiệt, hình ảnh tai và lịch sử dùng thuốc - những thông tin có giá trị khi đưa thú cưng đến phòng khám thú y.

Theo Otiton, thị trường chăm sóc sức khoẻ cho thú cưng toàn cầu đang tăng trưởng nhanh, đặc biệt tại các đô thị lớn, nơi chi phí thú y cao và nhu cầu chăm sóc phòng ngừa ngày càng lớn.

Chiến lược thị trường: bắt đầu từ bệnh viện, mở rộng ra gia đình

Khác với nhiều startup healthtech lựa chọn đi thẳng vào thị trường tiêu dùng, Otiton Medical chủ động khởi đầu từ các cơ sở y tế, nơi yêu cầu về độ chính xác, quy chuẩn và chứng nhận cao hơn.

Công ty hiện đang chuẩn bị các thủ tục để mở rộng ra thị trường toàn cầu, trong đó có chứng nhận FDA cho thị trường Mỹ. Sản phẩm của Otiton đã giành Giải thưởng Sáng tạo CES, đồng thời được vinh danh ở các hạng mục thiết kế và công nghệ tại các triển lãm quốc tế.

Về phân phối, Otiton cho biết họ ưu tiên hợp tác với hệ thống bệnh viện, nhà thuốc và đối tác y tế, thay vì bán trực tiếp đại trà. Tại Việt Nam, công ty đang làm việc với các đối tác trong hệ sinh thái y tế, trong đó có Vinmec, để đánh giá khả năng triển khai phù hợp với quy định và nhu cầu thị trường.

Tầm nhìn dài hạn: Y tế tại nhà nhưng không thay thế bác sỹ

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Otiton nhấn mạnh mục tiêu dài hạn của công ty là giảm các ca nhập viện không cần thiết, chứ không thay thế vai trò của bác sỹ. Trong giai đoạn tiếp theo, công ty đang nghiên cứu mở rộng AI sang các vấn đề như suy giảm thính lực sớm, liệu pháp hỗ trợ viêm tai giữa, và xa hơn là tích hợp các bài kiểm tra chức năng thần kinh liên quan đến tai trong.

Trong bối cảnh các hệ thống y tế trên thế giới chịu áp lực chi phí và nhân lực, cách tiếp cận “bệnh viện trước - gia đình sau” của Otiton Medical cho thấy một hướng đi thận trọng nhưng bền vững, đặc biệt với những thị trường đang phát triển như Việt Nam - nơi nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà đang tăng nhanh, song vẫn đòi hỏi độ tin cậy y khoa cao./.