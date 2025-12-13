MobiFone đồng hành cùng Vĩnh Long bứt phá trong kỷ nguyên số

Ngày 12/12/2025, tại tỉnh Vĩnh Long, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức hai lễ ký kết thỏa thuận hợp tác quan trọng với Công an tỉnh Vĩnh Long và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp giữa doanh nghiệp viễn thông-công nghệ trực thuộc Bộ Công an với lực lượng Công an và chính quyền các tỉnh thành, hướng tới mục tiêu tăng tốc chuyển đổi số toàn diện trong lực lượng Công an nhân dân, đồng hành cùng các chính quyền địa phương phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Tham dự các buổi lễ có lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cùng Ban lãnh đạo Tổng công ty Viễn thông MobiFone và đơn vị MobiFone Vĩnh Long.

MobiFone tiên phong triển khai chuyển đổi số trong lực lượng Công an

Tại Hội trường Công an tỉnh Vĩnh Long, MobiFone và Công an tỉnh đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm - Chủ tịch MobiFone khẳng định MobiFone là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công an, mang trong mình sứ mệnh đặc biệt: Vừa bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa phát triển hạ tầng viễn thông-công nghệ thông tin quốc gia, góp phần thực hiện các chủ trương, chiến lược lớn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất đẩy mạnh ứng dụng hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu và các giải pháp công nghệ hiện đại nhằm phục vụ hiệu quả công tác hành chính công, quản lý, chỉ huy-điều hành của lực lượng Công an tỉnh. Trọng tâm là xây dựng hệ sinh thái số ngành Công an trên địa bàn tỉnh, kết nối đồng bộ với các nền tảng công nghệ của Bộ Công an; phát triển trung tâm dữ liệu; sử dụng chung hạ tầng viễn thông; triển khai mạng chuyên dùng (Private Network/Private 5G) phục vụ yêu cầu đặc thù về bảo đảm an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, MobiFone sẽ phối hợp triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin; đào tạo kỹ năng số; chuyển giao công nghệ, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lễ ký kết được đánh giá là dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò của MobiFone với tư cách doanh nghiệp viễn thông - công nghệ trực thuộc Bộ Công an, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ an ninh quốc gia và xây dựng mối quan hệ phối hợp chiến lược, bền vững với Công an các địa phương.

Đồng hành xây dựng chính quyền số, kinh tế số

Cùng ngày, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, MobiFone tiếp tục ký kết Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Thỏa thuận tập trung vào ba trụ cột: Chính quyền số, hạ tầng số và kinh tế số - xã hội số.

Lãnh đạo MobiFone nhấn mạnh: Trong những năm qua, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực như hệ thống truyền thanh thông minh, hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, nền tảng du lịch và nông nghiệp thông minh; phổ cập hóa đơn điện tử, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt; chuyển đổi số cộng đồng; mở rộng vùng phủ sóng 4G/5G trên toàn địa bàn… Các kết quả đó đã tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn hợp tác mới, sâu rộng hơn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long và MobiFone tin tưởng hợp tác quan trọng này sẽ giúp Vĩnh Long có những bước tiến mới trong chính quyền số, hạ tầng số và kinh tế số-xã hội số. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất nghiên cứu, đề xuất các nền tảng công nghệ phục vụ mô hình chính quyền hai cấp; tích hợp các hệ thống dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu dùng chung của tỉnh; nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Đồng thời, ưu tiên phát triển hạ tầng viễn thông-công nghệ thông tin hiện đại, mở rộng vùng phủ 4G và triển khai 5G tại các khu vực trọng điểm, tạo nền tảng xây dựng đô thị thông minh, giao thông thông minh, quản lý tài nguyên-môi trường và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

Trong lĩnh vực kinh tế số-xã hội số, MobiFone phối hợp tư vấn, triển khai các giải pháp trong du lịch, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục, y tế; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ lễ ký kết, MobiFone đã giới thiệu chuyên đề "Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo (AI): Động lực thúc đẩy phát triển Vĩnh Long trong kỷ nguyên mới," nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học-công nghệ và chuyển đổi số quốc gia. Chuyên đề đã gợi mở nhiều giải pháp cho phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh Vĩnh Long.

Khẳng định vai trò doanh nghiệp quốc phòng-an ninh trong kỷ nguyên số

Theo các chuyên gia, chuỗi sự kiện này thể hiện rõ vai trò tiên phong, nòng cốt của MobiFone trong lĩnh vực viễn thông-công nghệ thông tin gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh trong tình hình mới.

Với lợi thế là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an, MobiFone tiếp tục phát huy thế mạnh về hạ tầng mạng lưới, trung tâm dữ liệu, nền tảng số và năng lực bảo đảm an ninh mạng, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm quốc phòng-an ninh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo MobiFone khẳng định, đơn vị sẽ huy động mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Vĩnh Long để triển khai các nội dung hợp tác một cách thực chất, hiệu quả, đúng tiến độ; hướng tới mục tiêu xây dựng Vĩnh Long trở thành điểm sáng chuyển đổi số của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp tích cực vào chiến lược chuyển đổi số quốc gia./.

Cái "bắt tay" của MobiFone và các đơn vị của Vĩnh Long là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong phối hợp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

